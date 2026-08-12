“Los argentinos estamos endeudados. Récord de morosidad en créditos, tarjetas de créditos, servicios. ¿Y la mitad de la población laboral que no tiene acceso al crédito formal; como se endeuda? Ahí la cosa se pone peor”, se preguntó el dirigente lanusense Agustín Balladares en su columna sobre conurbano.

Asimismo, señaló que “estamos en un embudo que está generando una crisis de salud mental enorme. En el 2001 la crisis explotaba en las calles y hoy implosionan en las casas”.

“Lo más perverso de todo es quienes hacen guita con esta situación. Créditos con tasas leoninas, usureras, para cubrir gastos esenciales, mientras nuestro tejido comunitario es cada vez peor”, remató Balladares.