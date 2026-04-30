Lanús Gobierno desarrollará una nueva edición de la clásica Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 16 a 20, en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131), en Lanús Oeste.

Como en cada oportunidad, las ciudadanas y los ciudadanos que visiten los stands podrán adquirir diversas artesanías y acceder a varias opciones gastronómicas a precios populares. A su vez, habrá puestos de indumentaria, elementos de bijouterie y otros artículos de elaboración propia.

Esta iniciativa es promovida por el Municipio y tiene el objetivo de consolidar la labor productiva de las emprendedoras y los emprendedores lanusenses que conforman el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema permitió nuclear a personas, unidades productivas (individuales y colectivas), emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y diversos proyectos asociativos. Quienes estén interesados en sumarse de esta iniciativa, deberán completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.