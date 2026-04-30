Durante la jornada, Santalla puso en valor el rol central de los clubes de barrio como espacios de formación, cuidado y comunidad. “El club no es simplemente un lugar para practicar deporte: es donde se forman buenas personas, donde los pibes y las pibas se sienten contenidos, escuchados y quieren quedarse. Ahí está la clave de una sociedad más justa”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que acompañen a estas instituciones: “Detrás de cada club hay una comunidad organizada que sostiene valores, promueve derechos y construye integración social todos los días. Es fundamental que el Estado esté presente para fortalecer ese entramado”.

En el marco de la actividad, Santalla —impulsor de la Ley Provincial N° 15.413 de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles— también acompañó la entrega de kits deportivos y kits lúdicos vinculados a la iniciativa “Más clubes menos pantallas”, orientada a generar espacios de encuentro y permanencia para chicos y chicas dentro de los clubes.

Además, se otorgaron reconocimientos a instituciones que participaron de los talleres del programa “Alentame no me grites” y se entregaron protocolos de actuación ante situaciones de violencia, en línea con la implementación de la Ley de Infancias Respetadas, una herramienta clave para garantizar entornos seguros en las asociaciones civiles.