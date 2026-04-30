Durante la jornada, Santalla puso en valor el rol central de los clubes de barrio como espacios de formación, cuidado y comunidad. “El club no es simplemente un lugar para practicar deporte: es donde se forman buenas personas, donde los pibes y las pibas se sienten contenidos, escuchados y quieren quedarse. Ahí está la clave de una sociedad más justa”, expresó.
En ese sentido, remarcó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que acompañen a estas instituciones: “Detrás de cada club hay una comunidad organizada que sostiene valores, promueve derechos y construye integración social todos los días. Es fundamental que el Estado esté presente para fortalecer ese entramado”.
En el marco de la actividad, Santalla —impulsor de la Ley Provincial N° 15.413 de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles— también acompañó la entrega de kits deportivos y kits lúdicos vinculados a la iniciativa “Más clubes menos pantallas”, orientada a generar espacios de encuentro y permanencia para chicos y chicas dentro de los clubes.
Además, se otorgaron reconocimientos a instituciones que participaron de los talleres del programa “Alentame no me grites” y se entregaron protocolos de actuación ante situaciones de violencia, en línea con la implementación de la Ley de Infancias Respetadas, una herramienta clave para garantizar entornos seguros en las asociaciones civiles.
Emmanuel Santalla destacó el rol de los Clubes de Barrio en el lanzamiento de "Clubes en Marcha" 2026
Durante la jornada, Santalla puso en valor el rol central de los clubes de barrio como espacios de formación, cuidado y comunidad. “El club no es simplemente un lugar para practicar deporte: es donde se forman buenas personas, donde los pibes y las pibas se sienten contenidos, escuchados y quieren quedarse. Ahí está la clave de una sociedad más justa”, expresó.