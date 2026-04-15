En la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui se llevó a cabo una nueva Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance institucional correspondiente al ejercicio económico-financiero 2025. De esta manera, los trabajadores y trabajadoras del distrito ratificaron su respaldo a la conducción encabezada por el Secretario General, Gabriel Carril Campusano.

La Asamblea fue presidida por el propio Secretario General y contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva y el equipo técnico de la institución. La misma inició luego de un sentido minuto de silencio dedicado a la memoria de quien fuera intendente municipal de Berazategui, Dr. Juan José Mussi, y de los compañeros Miguel Valenzuela y Raúl Acuña recientemente fallecidos.

Tras la aprobación, Carril Campusano destacó que el acompañamiento unánime refleja el compromiso colectivo de la organización y el trabajo sostenido de la Comisión Directiva. Asimismo, subrayó que la confianza de los afiliados fortalece la tarea institucional y renueva el compromiso de continuar trabajando en defensa de los derechos y mejores condiciones para los trabajadores municipales.

La aprobación de la Memoria y Balance 2025 reafirma la transparencia de la gestión y el compromiso del STMB con sus afiliados y afiliadas.