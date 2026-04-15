El sábado 25 de abril a las 14 hs se realizará la presentación de Avellaneda Sin Barreras, una iniciativa que busca promover la inclusión, garantizar derechos y generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad en el distrito.

La presentación contará con la participación del senador provincial Emmanuel Santalla, autor de la Ley de Capacitación Docente Obligatoria en TEA y Neurodiversidades; del rector de la UNDAV, Jorge Calzoni; y de la referente social Karina Castagnola, integrante de Avellaneda Sin Barreras y de Hablemos de Autismo.

La actividad se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional de Avellaneda (Mario Bravo 1460, Piñeyro) y será un espacio de encuentro entre referentes institucionales, organizaciones sociales, familias y vecinos y vecinas comprometidos con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Avellaneda Sin Barreras se propone como un espacio abierto, participativo y en permanente construcción, que busca articular esfuerzos entre el Estado, las instituciones y la comunidad para derribar barreras y construir igualdad de oportunidades.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y especialmente a personas con discapacidad, sus familias, profesionales, docentes y organizaciones que trabajen en la temática.