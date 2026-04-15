La presentación de la capacitación llevada adelante por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) se realizó en la Sala Tita Merello de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Luego los cooperativistas asistentes se dirigieron a las clases y las autoridades mencionadas visitaron cooperativas asentadas en el distrito.

En la Sala Tita Merello de la UNLa, la presentación y desarrollo de la “Clínica de Cumplimiento Participativo” llevado a cabo por el IPAC y dirigido a integrantes de cooperativas asentadas en el distrito. La clínica se trató de una jornada territorial pensada en el acompañamiento, donde equipos técnicos del Organismo Provincial trabajaron junto a cada cooperativa asistente para fortalecer su funcionamiento, con el objetivo puesto en el acompañamiento, la regularización de su situación documental, contable y administrativa, facilitando a la vez, el que puedan ponerse al día y consolidar su desarrollo.

Ya en horas de la mañana, los funcionarios fueron recibidos en el Rectorado de la Casa de Altos Estudios por el Jefe de Gabinete, Indalecio González Bergez, junto a la Decana del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, Carla Micele.

El importante encuentro dio inicio cerca del mediodía, con un Panel de Apertura integrado por el Presidente del IPAC, Gildo Onorato; por la Directora Provincial de Registro y Fiscalización también del IPAC, Milagros Moya; el Subsecretario de Desarrollo Comercial del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar; la Decana del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLa, Magister Carla Micele; y como Moderador del Panel, el Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Balladares.

En la misma apertura se hizo la entrega gratuita de los libros sociales y contables a la Cooperativa de Trabajo Lanús Limitada; una joven cooperativa gráfica de Lanús, dedicada a la producción de impresiones, packaging, laca sectorizada, laminado y troquelado.

A continuación, los integrantes de las cooperativas presentes se trasladaron a las aulas 4, 7 y 10 del edificio Macedonio Fernández para iniciar la Clínica anunciada.

Por su parte, los funcionarios provinciales, recorrieron en primer lugar, la Cooperativa de Provisión de Servicios Editorial de la UNLa Limitada (EdUNLa), creada en el año 2005 y que tiene como objetivo, el fomentar la producción de materiales bibliográficos, en diferentes soportes, por parte de los docentes y demás miembros de la comunidad académica. Esta cooperativa hoy edita, publica, imprime, distribuye y comercializa libros, revistas y materiales didácticos (apuntes universitarios) en diferentes soportes, garantizando a los autores una retribución en forma de derechos de autor. La Cooperativa incluye a las librerías "Rodolfo Walsh" y "Libros del Sur".

Por último, el Colegio del Sur, ubicado en Formosa 1042 en Lanús Oeste, una institución educativa para estudiantes de secundaria de gestión cooperativa y social, orientada en artes visuales, que funciona mediante la organización docente y comunitaria para ofrecer una educación inclusiva. Se destaca por su enfoque autogestionado, la participación de las familias y su integración en la Federación de Escuelas de Gestión Social y Cooperativa.

En el marco de esta jornada de capacitación y recorrida por establecimientos cooperativos, Balladares expresó, “La jornada de hoy es un ejemplo de las políticas públicas y de gestión que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof. Acompañamiento, asistencia y capacitación permanente para fortalecer a un sector muy importante de toda la Argentina como lo es el sector cooperativo, promoviendo herramientas concretas para su desarrollo, garantizando que las entidades puedan acceder a programas, financiamiento y asesoramiento. Un Estado provincial presente que se opone con firmeza a las políticas económicas llevadas adelante por Javier Milei, que degradan cada vez más a los argentinos y argentinas”.