“Supervisamos las tareas preventivas de limpieza en el arroyo Las Piedras en el cruce de 850 y 890, en Villa La Florida, que presenta un caudal importante producto de los más de 30mm de lluvia registrados en la ciudad y alrededores. Ante una nueva alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, las cuadrillas de Servicios Públicos están intensificando los trabajos todo el distrito con tareas de desobstrucción, limpieza de cámaras pluviales y mantenimiento de los arroyos para evitar anegamientos en los distintos puntos de Quilmes”, aseguró Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Y enfatizó: “Es fundamental que sigamos trabajando, con Mayra Mendoza desde la Legislatura Bonaerense y con el equipo del Municipio de Quilmes, para conseguir los fondos necesarios y poder avanzar con la obra de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras para poder mejorar de una vez y para siempre la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas que viven en la zona. Seguiremos hoy y mañana y toda la semana con tareas de limpieza en distintos puntos de la ciudad, acompañando a las familias en los barrios y atendiendo cualquier situación de emergencia que se presente producto de las alertas meteorológicas, siempre junto a nuestra comunidad”.

En este marco, Sebastián García, afirmó: "En estos momentos estamos atendiendo la emergencia, trabajando con los equipos y cuadrillas de Servicios Públicos en la limpieza y desobstrucción en los puntos críticos. Todas las Estaciones de Bombeo están operativas y en alerta ante nuevas lluvias que se aproximan para esta noche. Desde Defensa Civil vamos monitoreando la situación meteorológica".

La Comuna viene trabajando a diario en todo el distrito y en desde la jornada del martes y en la madrugada de hoy, intensificó las tareas en las zonas más complicadas, con labores de limpieza integral, asistencia y prevención, con un importante despliegue de personal de los sectores de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras áreas, en articulación con Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este miércoles distintas alertas amarillas por tormentas con abundante caída de agua, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento intensas e importante actividad eléctrica, que se concretaron en la madrugada de este miércoles con una caída de agua inusual en un breve lapso, más de 50mm, que generó lógicos anegamientos más allá de las labores preventivas.

En este marco, los esquemas de trabajo y prevención que se ejecutaron durante los últimos días continuarán durante el resto de la jornada de hoy y subsiguientes, con las diferentes Bases Regionales y Operativas de Quilmes, realizando tareas postemporal, por lo que proseguirá la limpieza de los arroyos, desobstrucción de sumideros e higiene urbana, en general.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas extremar los cuidados y ante cualquier eventualidad o emergencia, comunicarse a los siguientes números:

-103 Defensa Civil.

-107 SAME.

-911 Policía.

-147 Seguridad Ciudadana.

-100 Bomberos.

-0800-321-2842 AySA.

-0800-222-0450 Edesur.