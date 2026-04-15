En nuevo espacio interno para disputar el rumbo de la UCR y endurecer la oposición contra Javier Milei y Mauricio Macri. En un acto realizado en la sede de San José 225 de la ciudad de Buenos Aires, el sector interno de la UCR denominado "Radicalismo Auténtico" de la provincia de Buenos Aires. formalizó su lanzamiento con un plenario que reunió a dirigentes y militantes de distintos punto

EL ex presidente del Comité Radical de Quilmes y economistya, Ricardo Cerna participó del acto del nuevo espacio interno de la UCR bonaerense junto a los históricos dirigentes Federico Storani y Juan Manuel Casella, quienes encabezaron, junto a dirigentes y militantes de las ocho secciones electorales de la provincia, el lanzamiento de "Radicalismo Auténtico", una corriente que nació con la pretensión de plantarse con firmeza frente al gobierno de Javier Milei y de Mauricio Macri, y al mismo tiempo, diferenciarse de la actual conducción partidaria.

Storani: La UCR debe volver a defender los intereses populares

La definición política del espacio quedó expuesta desde el arranque. Federico Storani sostuvo que "Este nuevo espacio está en las antípodas del gobierno de Milei" y remarcó que "El radicalismo debe volver a centrarse en la defensa de los intereses populares".

Así mismo deslizó criticas hacia la conducción actual del radicalismo subrayando "Ha claudicado en banderas fundamentales" remarcando que "Hab abandonado una oposición nítida frente a las políticas del Gobierno Nacional.

Storani, además, cargó sobre el costado social del ajuste al afirmar que “Este ajuste no lo paga ninguna casta” y que el recorte recae sobre asalariados, jubilados y áreas sensibles del Estado.

◆ Casella: "Las contradicciones internas confunden a la gente"

Por su parte Juan Manuel "Cachi" Casella, puso el foco en la desorientación interna del partido y advirtió que "Las contradicciones confunden a la gente".

Para el exdiputado, la UCR perdió claridad frente a la sociedad al convivir con sectores que cuestionan al oficialismo y otros que lo acompañan, una ambigüedad que Radicalismo Auténtico pretende cortar.

A la vez, sostuvo que existe un espacio vacante en la sociedad y lo identificó con la socialdemocracia, terreno en el que el nuevo sector aspira a reconstruir identidad y volumen político.

"Eso explica que el Radicalismo Auténtico de la provincia de Buenos Aires no se presente sólo como una línea interna más, sino como una corriente que pretende recuperar las banderas históricas del radicalismo, para reorganizar al partido desde sus bases y ofrecer una referencia para los radicales que rechazan cualquier acercamiento a La Libertad Avanza y el PRO".

◆ CERNA: "LA CONDUCTA Y LA ÉTICA NO SE DECLAMAN, SE EJERCEN..."

El economista quilmeño fue uno de los oradores del acto principal que se llevó a cabo el último fin de semana en la ciudad de Buenos Aires.

El ex presidente de la UCR de Quilmes desde el comienzo dejó planteada su posición frente al desafío que tendrá el sector en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

En tal sentido, no tuvo dudas en remarcar que, "La principal fuente de energía que debemos activar para convocar a la gente, es la militancia. A partir de esa premisa afianzar los principios fundamentales de la UCR"

Seguidamente fue más allá al señalar que "La conducta y la ética no se declaman, se ejercen" y continuó, "Ejerciendo la conducta podremos volver a contagiar a la gente".

Finalmente concluyó: "Hoy no tenemos nada para mostrar porque no hemos ejercido la Militancia. Es por ello que debemos recuperar la presencia en los barrios bonaerenses y acercarnos a la gente", e insistió, "Tenemos que recuperar la conducción del Partido y recuperar la confianza que la gente nos tenía ".

Durante el plenario "boina blanca" hubo además cuestionamientos a los dirigentes que apoyaron iniciativas del oficialismo, a quienes desde el espacio calificaron como "traidores", y un llamado a construir una alternativa opositora hacia 2027.