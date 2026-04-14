Un centenar de intendentes peronistas este martes marchó hacia el Ministerio de Economía de la Nación para exigirle a Luis Caputo la baja del precio del combustible y la reactivación de la obra pública. La protesta reunió a los jefes comunales alineados con el gobernador Axel Kicillof junto a dirigentes de La Cámpora, en una postal de unidad frente a la política económica de Javier Milei.

En ese marco, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó la movilización y ofició como principal vocero del reclamo. “Exigimos al Gobierno Nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad. Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata”, sostuvo el funcionario kicillofista en la puerta del Palacio de Hacienda.

En tanto, la convocatoria contó con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y se apoyó en datos elaborados por el Instituto Argentina Grande. El informe en cuestión estimó que la administración de Milei recaudó $6,1 billones en concepto de impuestos vinculados al combustible y otros tributos que no se destinaron a obras de infraestructura.

Ante este panorama, los intendentes pejotistas remarcaron que una parte del precio de cada litro de nafta se debe dirigir por ley al financiamiento de rutas y obras hídricas. Sin embargo, los jefes comunales advirtieron que ese esquema no se cumple, lo que agrava la paralización de proyectos en todo el país y profundiza el deterioro de la red vial.

Vale precisar que la movilización opositora reunió a intendentes de distintos distritos bonaerenses y del interior, entre ellos el ya mencionado Espinoza, Mariel Fernández (Moreno) Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso). Asimismo, la convocatoria también incluyó a varios alcaldes camporistas como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham) y Eva Mieri (Quilmes).

Gabriel Katopodis encabezó la marcha de intendentes frente al Ministerio de Economía y apuntó contra Luis Caputo por el precio del combustible y el freno de la obra pública.

Gabriel Katopodis encabezó la marcha de intendentes frente al Ministerio de Economía y apuntó contra Luis Caputo por el precio del combustible y el freno de la obra pública.

Finalmente, Katopodis reforzó las críticas hacia la política recaudatoria de la gestión libertaria al señalar el impacto del esquema actual sobre el precio del combustible. “Cada vez que cargas nafta, un tercio va a Nación; se quedan con la plata y no hicieron ni un kilómetro nuevo”, fustigó el ministro, quien volvió a poner el foco sobre el freno de obras estratégicas y el deterioro de las rutas.

Katopodis apuntó contra Caputo por la obra pública y denunció una “estafa vial” por los combustibles

En la antesala de la postal de los líderes municipales frente a Hacienda, el ministro Katopodis profundizó las críticas contra Caputo al denunciar un desfasaje entre la recaudación y la ejecución de obras. “Estamos viviendo una estafa vial, mientras el combustible ya supera los $2.000 por litro, la carga impositiva que recauda el Estado nacional no vuelve …

[16:45, 14/4/2026] ADN @di_nucci: Escalamiento del conflicto federal: Intendentes peronistas denuncian "estafa vial" frente a Economía

BUENOS AIRES – En una demostración de unidad que congregó a jefes comunales alineados con la gobernación bonaerense y referentes de La Cámpora, un centenar de intendentes peronistas marchó este martes hacia el Palacio de Hacienda. El reclamo, dirigido al ministro de Economía Luis Caputo, exige la baja del precio de los combustibles y la reactivación urgente de la obra pública nacional.

La movilización, que contó con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), marcó un nuevo hito en la tensa relación entre las administraciones locales y el Ejecutivo nacional de Javier Milei.

El foco en el combustible: de $2.000 el litro a la "estafa" impositiva…

Cifras en disputa: $6,1 billones bajo la lupa

La protesta se sustentó en un informe del Instituto Argentina Grande, el cual estima que la administración libertaria ha recaudado $6,1 billones a través de tributos vinculados a la energía y el transporte. Los intendentes reclaman que esos fondos tienen asignación específica para infraestructura hídrica y vial por ley, pero que han sido desviados o retenidos, profundizando el deterioro de la red caminera.

Como ejemplo emblemático de la parálisis, se mencionó la Ruta Nacional 5, donde los trabajos en la autovía entre Suipacha y Mercedes permanecen detenidos con un 40% de avance, convirtiéndose, según los jefes comunales, en "trampas mortales" por la falta de mantenimiento.

Una postal de unidad opositora

La marcha logró sintetizar las distintas vertientes del peronismo en un solo bloque:

* El bloque de la FAM: Encabezado por Fernando Espinoza (La Matanza), junto a nombres de peso como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada).

* El ala camporista: Representada por Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham) y Eva Mieri (Quilmes).

* Presencia del interior: Alcaldes de distintos puntos del país se sumaron al reclamo, dándole un carácter federal a la demanda por fondos viales.

La jornada concluyó sin una recepción oficial por parte de las autoridades de Economía, lo que anticipa una profundización de las medidas de fuerza o presentaciones judiciales por parte de los municipios ante la falta de transferencia de los fondos específicos.