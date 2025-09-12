La empresa de servicios integrales se instala en Rodeo, Iglesia, con una estrategia de alianzas locales y una mirada puesta en el futuro de la minería, la energía y la diversificación de negocios. Sebastián Lusardi, director ejecutivo del Grupo L. (FOTO) , dialogó en exclusiva con Zonda Diario y brindó detalles sobre el proyecto

El Grupo L, compañía nacional con presencia en nueve provincias y 7.000 trabajadores activos, concretó su desembarco en la provincia de San Juan. La instalación se da en un contexto donde el sector minero cobra impulso como motor de desarrollo económico. Para la firma, el arribo a Rodeo, en el departamento Iglesia, significa no solo abrir operaciones, sino también integrarse a la comunidad local con una visión de crecimiento compartido.

"Estamos encarando la instalación actualmente en San Juan, que es una de las nueve provincias donde tenemos operación. Nos estamos instalando en pos de todo el desarrollo minero que viene por delante, que ya está en ejecución. Ya abrimos oficinas en Rodeo, y nos asociamos estratégicamente a dos compañías originarias de San Juan: LG, con más de 30 años en la actividad, y Sun Solutions, de origen iglesiano, liderada por tres hermanos", explicó Sebastián Lusardi, director ejecutivo del Grupo L.

La empresa se ha consolidado en los últimos años como uno de los mayores empleadores del país en su rubro. "Estamos entre las compañías que más gente tenemos trabajando. Éramos tres mil hasta 2023 y hoy somos siete mil. Crecer a ese ritmo en menos de dos años, en medio de la crisis que estamos transitando, es un desafío enorme. Eso nos obliga a un proceso de transformación cultural profundo, focalizado en nuestra gente, porque la experiencia del cliente empieza en nuestro equipo", señaló Lusardi.

El empresario recordó que ese crecimiento estuvo ligado a la adquisición en 2023 de la filial local de Compass, líder mundial en servicios de alimentación y facility management. Ese movimiento permitió integrar equipos capacitados y mantener la operación en sitios remotos, un segmento estratégico para el Grupo L.

Lusardi destacó que la estrategia del Grupo no se limita a prestar servicios, sino a integrarse con el entramado económico de cada lugar donde opera. "Nuestro plan de expansión en San Juan incluye, aun sin estar operando comercialmente, más de 32 convenios firmados con proveedores locales. Replicamos el modelo que implementamos en Río Grande y Neuquén, donde nos abastecemos en la provincia salvo que un producto no exista. Para nosotros es clave desarrollarnos con la gente en los lugares donde tenemos operación".

La participación de empresas sanjuaninas en el proyecto fue un factor central: "Todo el conocimiento local, la confianza de trabajar con personas que llevan años en la actividad y que comparten nuestros valores, son la base de nuestras alianzas. Con LG y Sun Solutions compartimos misión y visión de servicio. Además, buscamos fomentar la equidad de género en los liderazgos: Manuela Campillay forma parte del directorio de LG y Sol en Sun Solutions. En nuestro cuerpo gerencial hay muchas mujeres, y trabajamos con programas de formación femenina en red, en conjunto con instituciones iglesianas".

El Grupo L ya participa en dos proyectos mineros en ejecución en la provincia, incluyendo "el más grande a nivel nacional y otro con larga trayectoria en San Juan". Además, sigue de cerca el desarrollo de El Pachón, recientemente aprobado, donde una de las compañías operadoras ya es cliente en otra provincia.

"Para nosotros, el segmento de sitios remotos —minería y oil & gas— está en franco desarrollo. En el último año, tomamos dos proyectos mineros y sumamos operaciones en petróleo y gas en la zona de Vaca Muerta y Río Grande. Creemos que la energía y la minería son pilares para que el país pueda superar la crisis y finalmente despegar, y nuestra compañía quiere acompañar ese proceso", sostuvo el director ejecutivo.

La operación en campamentos y sitios remotos exige altos estándares. "En nuestra conducción mensual siempre arrancamos con seguridad, higiene y calidad. En lugares alejados, trabajar de manera segura es una necesidad esencial. A eso le sumamos formación, liderazgo y acompañamiento de los equipos", subrayó Lusardi.

El Grupo L cuenta con seis plantas elaboradoras, tres centros de distribución y oficinas comerciales en varias provincias, incluida la que ya funciona en San Juan. La diversificación de segmentos es otra de sus fortalezas: "Trabajamos en industria, salud, educación e instituciones públicas, con más de 450 compañías y 50 entidades. Esa amplitud nos permite mantener equilibrio en un contexto económico pendular. Además, planificamos a cinco años, lo que nos da previsibilidad y solidez para afrontar las crisis".

La filosofía de trabajo del Grupo L pone el eje en el capital humano. "Nuestro diferencial es prestar servicios de personas para personas. Eso significa que todo empieza por fortalecer al equipo, porque solo así logramos la experiencia de cliente que queremos. En un país en crisis, nosotros seguimos invirtiendo y apostando al crecimiento, y vemos en San Juan un potencial de desarrollo enorme", concluyó Lusardi.

FUENTE: Víctor García para diarioelzondasj.com.ar