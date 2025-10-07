Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, hizo un análisis del show al que se prestó el Presidente Milei: “Mientras el presidente Javier Milei monta un espectáculo en el “Movistar Arena”, con luces, aplausos y discursos vacíos, millones de argentinos siguen sufriendo las consecuencias de un país en crisis…

NO HAY NADA PARA CELEBRAR”

El Defensor del Pueblo de Avellaneda hizo notar que, “Cuando los jubilados cobran miseria, cuando las personas con discapacidad siguen esperando respuestas, cuando los pobres y comedores populares no tienen alimentos, y cuando hospitales como el Garrahan luchan cada día para sobrevivir sin recursos.

LA REALIDAD NO SE TAPA CON UN SHOW”

Agregó García que: “El país no se maneja con micrófonos ni con slogans, se gobierna con sensibilidad, con empatía con políticas que llegan a los que más necesitan”

El Defensor del Pueblo de Avellaneda nos hizo notar que “Mientras Milei canta, el pueblo llora, las familias se sumen en pobreza, los docentes no llegan a fin de mes, y los trabajadores de la salud hacen malabares para sostener la atención de los niños y niñas”

“MIENTRAS MILEI CANTA SIGUE EL DESPRECIO DE LOS MAS VULNERABLE”

García pidió “un gobierno que gobierne”

“MILEI DEJA DE JODER Y GOBERNA SI ES QUE SABÉS HACERLO”

Prensa Daniel García