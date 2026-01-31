En su primera presentación de destino del año, el Ente de Turismo porteño presentó en Mar del Plata la amplia oferta turística que fortalece el posicionamiento de la Ciudad más linda del mundo como líder en shows musicales y eventos deportivos.

Para fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como sede de grandes eventos, el Ente de Turismo lanzó en Mar del Plata su agenda 2026. La presentación destacó cómo la oferta musical y deportiva se ha convertido en un atractivo turístico de gran relevancia turística.

El Torreon del Monje, ícono de la cultura y de la gastronomía marplatense, fue el punto estratégico del evento en el además se presentó para acompañar una experiencia de coctelería de autor. Se compartieron novedades y los atractivos que caracterizan la actual oferta turística de la Ciudad.

Estuvieron Valentín Diaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de CABA; Lila Bacigalupo, directora general de Promoción del Ente de Turismo; y Lara Manguel, subsecretaria de Posicionamiento y Gestión de Eventos. Por Mar del Plata participaron Diego Juárez y Johanna Panebianco, presidente y vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura, y Francisco Traverna, director de Cultura del Ente Municipal de Turismo y Cultura Mar del Plata (EMTURyC).

“Comenzar el año realizando nuestra primera presentación en una ciudad tan icónica representa una nueva oportunidad para reencontrarnos con un destino de gran relevancia para los argentinos. Mar del Plata es el principal mercado emisor del interior de la Provincia y es por eso que es fundamental seguir generando espacios para dar a conocer las novedades de nuestro destino”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de Visit Buenos Aires.

Durante el encuentro, se brindó información sobre algunos de los grandes eventos deportivos y musicales que tendrán lugar en la Ciudad durante los primeros meses de 2026, se presentarán Bad Bunny y Alejandro Sanz entre los artistas internacionales; también estarán Luciano Pereyra, Nicki Nicole y Lali.

Y se dieron a conocer fechas especiales como "Verano en Buenos Aires", que despliega múltiples propuestas para todas las edades, y la planificación especial de Pascuas en abril, un clásico de cada año como tantos otros. Esta oferta se complementa con actividades que permiten, tanto al turista como al vecino, descubrir Buenos Aires en cada rincón de la Ciudad.

Además de llevar al frente los atractivos porteños, como el Buenos Aires Bus y la navegación de Sturla y Humberto M por el Riachuelo y Río de la Plata, se destacó la experiencia del Mirador Obelisco como hito turístico durante 2025. Parte de nuestra identidad porteña cobró vida a través de degustaciones exclusivas a cargo de algunos de nuestros Bares Notables junto al despliegue de un show de tango de primer nivel, una experiencia que transportó a los presentes a la esencia mismo de la cultura de Buenos Aires.

La jornada contó con el acompañamiento de referentes del sector privado como la Agencia Grupo Summa, el Jardín Japonés y Estuario del Plata, con novedosas experiencias y excursiones para conocer una Buenos Aires diferente, junto a representantes de las cámaras como Analía Toccalino, presidente de la AHRCC y Luciana Bartolomé, gerente de AHT.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.