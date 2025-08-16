Durante la jornada se rindió homenaje al Papa Francisco, se realizó una procesión y una misa frente a la Catedral totalmente renovada.

Esta tarde la intendenta Magdalena Sierra y el candidato a concejal por Fuerza Patria Avellaneda, Jorge Ferraresi, junto al ex Obispo Rubén Frassia, el Padre Gabriel Favero, el presidente del HCD, Hugo Barrueco y vecinxs de la ciudad, participaron de la inauguración y bendición de una escultura en homenaje al Papa Francisco.

Seguidamente, encabezaron la tradicional procesión por las calles de Avellaneda para culminar en la Santa Misa frente a la Catedral en honor a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad.

Vale recordar que durante la jornada de ayer, las autoridades inauguraron las obras de restauración de la Catedral "Nuestra Señora de la Asunción", a través de una inversión de $423.606.976.

Entre los trabajos realizados se destacan la recuperación de elementos originales, restauración del altar, las naves principales, los revestimientos, el patio y los baños.

También se renovó su fachada, las veredas y los accesos a la catedral, entre otras mejoras.