El periodista y ahora precandidato a intendente por el sector de Patricia Bullrich, Walter Queijeiro, esta decidido a darle una fuerte batalla en las calles de Quilmes al precandidato y ex jefe comunal, Martiniano Molina, quien va con Horacio Rodriguez Larreta.

Bernal, Quilmes centro, este sábado fue Ezpeleta, y así va a ser en cada rincón del distrito donde puedan cosecharse votos de Juntos. La estrategia del bullrichismo quilmeño, con algunos actores muy conocedores del territorio, y también de esos punteros "valiosos" a la hora de ir a una interna que parece traérselas, es captar ese electorado que un tiempo atràs pertenecía de manera casi hegemónica al propio Molina.

Así, Queijeiro recorrió este sábado el centro comercial de Ezpeleta, donde estuvo con comerciantes y vecinos. El dato fue la incorporación a la recorrida de la dirigente de la comunidad boliviana, Daniela Montaño, referente de la agrupación “1 de Octubre”. La empresaria no dudó en afirmar que la comunidad de residentes de ese país hermano en Quilmes “Apoya a Patricia Bullrich y a Walter Queijeiro como intendente”.

“Les dije a los vecinos de Ezpeleta hace algunos días que iba a volver y acá estoy”, señaló Queijeiro en su recorrida por la calle Chile. “Acá hay mucho por hacer. Me traje un montón de inquietudes por cosas que las últimas gestiones empezaron y no terminaron y otras demandas, como la de la inseguridad que, como todos sabemos, es general en todo el Distrito”, señaló al final de su recorrida, y luego de que una amplia paleta de dirigentes y militantes que lo acompañaron distribuyeran el material de su primera iniciativa de gestión: la creación de un cuerpo policial propio con formación específica en control del delito.

Queijeiro celebró el acompañamiento de Montaño a la recorrida, “por todo el trabajo que vamos a hacer juntos y porque saber que esa comunidad de gente tan trabajadora y pujante decidió optar por el proyecto de Patricia y el de éste candidato a intendente es un enorme aliciente”, concluyó.

Este domingo la recorrida de Queijeiro se trasladó a la feria de Urquiza y Presidente Peron. "A esta feria viene parte de mi familia. Es un clasico para nosotros. Y un hermoso lugar para charlar con los vecinos del proyecto Patricia Presidente, Walter intendente", señaló.