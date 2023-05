Guillermo Sánchez Sterli, precandidato a Intendente de Quilmes, se reunió con vecinos de San Francisco Solano. De cara al cierre de listas del próximo 24 de Junio, el precandidato a intendente y ex diputado provincial siguió recorriendo los barrios del Distrito con la finalidad de conversar sobre las problemáticas que se viven actualmente tanto a nivel local como nacional, dónde los vecinos reclaman por seguridad como así también exclaman su preocupación sobre la economía.

En el encuentro junto a Silvia, su familia y vecinos, conversó sobre los hechos que más preocupan al vecindario dónde la gestión actual está haciendo oídos sordos y no tienen respuesta alguna, Silvia expresó: "la luz la tuvimos que pagar los vecinos, acá no viene nadie. La zanja llena de basura provoca una inundación en la vereda cuando caen pocas gotas de lluvia. Tampoco nos alcanza la plata, ya no sabemos cómo llegar al fin de seman, y no a fin de mes".

En su plan de campaña, Guillermo Sánchez Sterli sigue recorriendo el distrito, y escuchando sus problemáticas que viven día a día en los distintos barrios de la Ciudad.