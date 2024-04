La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió en la tarde del sábado una nueva edición del Festival de la Cerveza, en el marco de la celebración de San Patricio, que tuvo una multitudinaria convocatoria en el Parque Lineal de Don Bosco "Dr. Raúl Alfonsín", ubicado en la intersección de la avenida Caseros e Illia, y que continuará hoy domingo 7, desde las 13 y hasta las 22, con más de 60 stands de productores cerveceros, gastronómicos y de emprendedores, con el acompañamiento del Municipio.

"Esta es una fiesta colaborativa y asociativa entre todos los productores independientes de cervezas de Quilmes, sumada la Feria Conurbana con emprendedoras locales, para poder ofrecer a nuestra comunidad algún evento que nos permita disfrutar en familia o entre amigos, en un momento donde una salida se hace difícil por la situación económica que estamos viviendo. Así, le brindamos a nuestra comunidad estos espacios que son para disfrutar", señaló Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico local, Julián Bellido, entre otras autoridades municipales.

En esa línea, la Jefa comunal indicó: "No tenemos que perder estos momentos de alegría, de disfrute entre amigos y con la familia dentro del Parque Lineal Don Bosco. Quilmes tiene una identidad cervecera y tiene productores locales que son maravillosos, que debe conocer la región y también la Provincia. Tenemos presentado un proyecto para que Quilmes sea la Capital Provincial de la Cerveza por nuestra historia y queremos que estos eventos también legitimen esa presentación legislativa, que vamos a avanzar con los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Estos espacios son necesarios, y de manera asociativa entre la Municipalidad y los emprendedores, lo hacemos posible".

Durante la actividad, la Intendenta visitó los diferentes puestos y aprovechó la ocasión para entregarle el certificado de habilitación al propietario del foodtruck gastronómico "Los Inmigrantes", José Luis Codecido, quien subrayó que "para mí esto es muy importante, porque no lo conseguíamos antes. En otros momentos eran privilegiadas las personas que lo obtenían. Hoy a un laburante común y corriente como yo se lo pudieron dar, que no es menor. Nos brindó esto Mayra y estamos agradecidos porque no mide escalafones jerárquicos. Y este evento es importante porque genera muchas fuentes de trabajo y bienestar psicológico".

Por su parte, uno de los emprendedores cerveceros, Juan Pablo Oriozabala de "Orion" remarcó sobre el festival: "Esto significa que estamos reunidos una vez más dándoles un espacio a los productores cerveceros locales y que hay gastronomía de la mejor. La situación que estamos viviendo requiere un esfuerzo para que sea accesible para todos. El Municipio nos apoya, nos reconoce como productores, como un espacio de trabajo, como una cadena de valor y sin poder utilizar un espacio público como este con la aprobación del Municipio, realmente no tendríamos visibilidad y nuestro esfuerzo no se nota".

A su vez, el productor César Furio, de "S'Obvio" resaltó: "Elegimos una propuesta de precios populares, como somos productores tratamos siempre de bajar un poco el precio para que al consumidor final le sea accesible y que no sea una cadena empresarial que no tiene ningún sentido en esta zona. La importancia del Municipio es que nos da muchas herramientas para poder habilitar y blanquear la actividad, y todos estos eventos contemplan ese tipo de cosas. A nosotros nos sirve porque aumentamos la calidad y terminamos siendo cada vez más profesionales. La vara sube y todos crecemos a la vez".

La propuesta cuenta con una feria con 21 stands con la mejor cerveza, elaborada por productores de Quilmes (hubo 16 emprendedores locales y otros 5 de distritos vecinos), además de 40 foodtrucks con una variada oferta gastronómica, shows artísticos y musicales, y una exhibición de autos y motos para el disfrute de todos los presentes. También se realizó la iniciativa Cerveza Solidaria, elaborada en conjunto por los productores quilmeños y el apoyo del Municipio, cuya recaudación se utiliza con fines benéficos.

La actividad es gratuita, abierta al público y organizada de manera articulada por los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes; Cervecería y Maltería Quilmes; la Cámara de Gastronomía, Hotelería Turismo y Esparcimiento; Saboreando, y la Municipalidad de Quilmes.

Previamente, Mayra visitó la "Feria Conurbana" que funcionó en el lugar con más de 30 stands de emprendedoras quilmeñas, y que contó con indumentaria, marroquinería, arte gráfico y diseñadoras locales, entre otros.