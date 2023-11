En el partido de Quilmes como en otros del siempre complejo Conurbano Bonaerense, la fiscalización electoral termina siendo todo un tema central. Y en esta oportunidad, no sólo no es la excepción, sino que es de un significado central, con el agregado caliente de las absurdas denuncias previas de fraude que algunos sectores libertarios más extremistas vienen quierendo instalar, calentando aún más la fina y sensible convivencia democrática.

Sobre la fiscalización en sí, el quilmeño ex diputado nacional de Juntos, Guillermo Sánchez Sterli, es una vez más uno de los referentes del PRO en controlar los votos del libertario Javier Milei en territorio bonaerense. Sterli había ocupado un rol muy similar para Patricia Bullrich, tanto en las PASO como en las Generales. Del lado libertario en territorio bonaerense está Sebastián Pareja, coordinador provincial de Milei Presidente 2023.

Como en el resto de los distritos bonaerenses, la fiscalización en Quilmes para Javier Milei se está armando, y a menos de una semana los consultados muestran hoy más algo más de "confianza" que hace algunos días. Sobre el aterrizaje del dinero en sí, los que manejan números finos en Quilmes creen que la cifra será cercana a los 20/22 millones de pesos, entre viandas, movilidad y 'viáticos'. Algunos están pidiendo mucho más que eso. "Pero no se trata de pedir, lo que baje, baje", dicen otros. Lo concreto es que la viva, al arranque de semana, aún no había aparecido.

La fiscalización quilmeña libertaria local, tendrá dos patas. Una PRO y otra mileísta pura. Por ahora vienen trabajando por separado, pero sostienen que en breve comenzarán a interactuar entre ambos bandos.

Dentro de los libertarios, le encomendaron esa tarea de "coordinador" a Carlos Vargas, un dirigente desconocido para la mayoría de la política de la ciudad, pero que ha dado muestras de fidelidad a La Libertad Avanza (LLA). Vargas ha crecido en el último tiempo con buenas relaciones con actores del PRO de Quilmes.

En dialogo con El Suburbano, Vargas dijo que "LLA va a fiscalizar una parte de las escuelas y el PRO otra. La LLA representado por los espacios de Daniel Rolón y Estefanía Albasetti, y el PRO por Martiniano, como ex candidato. A su vez, sé que Martiniano Molina convocará a otros referentes del PRO". Del lado de Estefanía Albasetti (concejal electa de la LLA), cuentan por ejemplo que hay un importante grupo de jóvenes que quieren fiscalizar "con la pasión que les da Milei".

En paralelo, dentro del PRO quilmeño, la gente de Martiniano Molina se quedó con parte también de la fiscalización, y fue justamente un hombre de su confianza, y algo también la del propio Guillermo Galetto, quien se quedó con esa tarea. Se trata del ex funcionario quilmeño Gonzalo Ponce, hoy en CABA, quien fue en varias oportunidades el encargado electoral de esa tarea en los años de aquel fuerte CAMBIEMOS.

Este lunes, última semana de cara al 19, de las casi 190 escuelas que hay en el partido de Quilmes, al PRO le estarían dando solamente 79, esto es algo así como el 40%; cabe mencionar que en igual escala le corresponde el dinero que le bajarían.

Por ahora son pocos los que quieren hablar en on. Nadie se quiere pisar a nadie ni adelantar alguna pelea innecesaria. Antes, muchos esperan el aceite para que comience a funcionar un engranaje muy difícil de llevar a cabo, sobre cuando hay tantos actores diversos y con fines tan disímiles.

