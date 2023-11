El concejal de Quilmes, Juan Bernasconi, referente de Emilio Monzó en la Tercera Sección Electoral, se mostró junto a la jefa comunal quilmeña, Mayra Mendoza, a una semana del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Fue la Intendenta quien en un tuit contó del encuentro: "Nos reunimos con el concejal quilmeño de Juntos, @BernasconiJ, para charlar sobre la elección del domingo. Tenemos que poner en común la defensa de la democracia y los derechos de nuestros vecinos. Por eso, vamos a votar por la Argentina y acompañar a @SergioMassa presidente".

Del encuentro participó además el edil Federico Dangelo, hombre de Sergio Massa en el distrito.

Consultado por este medio, Bernasconi sostuvo que "en estos momentos hay que fijar posición, no ser neutrales. En la realidad argentina actual no es lo mismo alguien que vemos que no puede conducir ni siquiera un debate televisivo y sostener lo que dice en cada tema que trata, que alguien que està convocado a la unidad nacional, en defensa de la salud pública y la educación pública".