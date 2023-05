La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió la edición 2023 de la Fiesta de las Colectividades, que se desarrolló a lo largo de tres días consecutivos, desde el viernes hasta este domingo a las 22, en Carlos Pellegrini desde Canal de Beagle hasta Vicente López, en el barrio La Colonia, de Quilmes.

"Somos un Municipio plurinacional que hace un ejercicio de la multiculturalidad porque realmente conocemos y seguimos conociendo cada una de las culturas, de las idiosincrasias que conviven en nuestra comunidad y es realmente hermoso", señaló Mayra, que estuvo acompañada por funcionarios municipales, concejales, y representantes y autoridades de las distintas colectividades del distrito. Y destacó: "Me siento honrada de ser Intendenta de un municipio donde hay tanta participación, tanto trabajo para seguir sosteniendo las tradiciones de cada uno de sus lugares".

La Jefa comunal recorrió el sábado y el domingo el escenario móvil y la carpa cultural, los stands gastronómicos y el escenario principal, donde en la jornada final, compartió un momento con los abanderados y las abanderadas de 40 colectividades.

Además, el domingo recibió la visita del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien se hizo presente en este importante evento y presentó el programa "Colectividades Argentinas" que promueve, apoya y visibiliza las diversas acciones o eventos ligados a las colectividades inmigrantes en todo el territorio argentino.

Mayra aprovechó la ocasión para inaugurar un nuevo espacio de juegos distribuidos en 256 m2, con piso antigolpes que la Comuna junto a la Fundación del Banco Provincia instaló en la plaza De las Colectividades – Aristóbulo del Valle. En una jornada cargada de actividades, la Intendenta también visitó la peña folclórica de la Sociedad de Fomento Don Bosco, ubicada en Ciudadela 2158, de dicha localidad, y asistir al encuentro que disputó el equipo femenino de fútbol del Quilmes AC frente a su par de Almirante Brown, en el Estadio Centenario.

Durante las tres jornadas, cerca de 100 mil vecinos y vecinas disfrutaron de esta nueva edición del tradicional evento gastronómico y cultural. Hubo más de 120 stands con comidas típicas y artesanías de los países del mundo; así como shows de danzas y musicales representativos de las diversas culturas e identidades. Y el sábado por la noche, una multitud disfrutó del show de la reconocida banda de indie rock Bandalos Chinos.

Sobre el evento, una vecina de Ezpeleta, Karina Jara, dijo: "En comparación con anteriores, se ve que hay muchos más puestos, colectividades y también mucha más concurrencia de las familias que encuentran un espacio para salir y distenderse". En esta misma línea, Nazarena Larrea, del barrio La Ribera, expresó: "Es una iniciativa muy buena del Municipio que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de escuchar bandas en vivo de manera gratuita ya que, de otra manera, no lo podrían pagar".

A su vez, Martín Crespo, de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, en su primera vez en la Fiesta, comentó: "Este es un evento muy, muy lindo y convocante, donde hay mucha gente, al igual que mucha oferta gastronómica". En tanto que Antonio Minisci, de la Asociación Italiana de Ex Combatientes de Bernal, comentó: "Este año estamos participando con un stand propio de comida italiana y estamos re contentos, trabajando mucho y la gente y la organización, muy bien."

Durante las tres jornadas se brindaron charlas, talleres, clases de idiomas y cocina, entre muchas otras actividades. Participaron las áreas de Culturas, Juventudes, Mujeres y Diversidades, Salud, Ambiente y Turismo, entre otras.

El evento es promovido desde la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes, en articulación con el Consejo de Colectividades, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una festividad atractiva para los vecinos y vecinas de la ciudad, y constituye una oportunidad para fomentar la identidad, promover el respeto por la pluralidad y consolidar los lazos comunitarios.

Estuvieron también presentes por Nación y Provincia, el secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Gestión Cultural, Eliana Zanini; la coordinadora del Programa para el Fortalecimiento de las Colectividades de la Nación, Julieta Spina; la directora del Banco Provincia, Laura González; la coordinadora de Proyectos de la Fundación del Banco Provincia, Victoria Lommi, y el presidente de Provincia Servicios Financieros, Ariel Lieutier.