En su paso por el distrito, el ex intendente de Avellaneda mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación, presidida por Yamila Farrel. Luego encabezó un acto en Luz y Fuerza y una reunión con estudiantes.

El ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, visitó hoy la ciudad de Chivilcoy, donde llevó adelante tres actividades.

En primer lugar, mantuvo una reunión con las autoridades de la Asociación Rural de Chivilcoy, entidad que agrupa a los productores agropecuarios de la zona y forma parte de CARBAP.

En la reunión, los productores chivilcoyanos detallaron las problemáticas que vive el sector, y dialogaron con Ferraresi sobre la planificación y la gestión eficiente de las políticas públicas a nivel municipal.

Asistentes destacaron que desde el conflicto por la 125 ningún dirigente peronista había sido recibido en esa sede.

Luego Ferraresi caminó junto al dirigente local Luciano Dellepiane hasta el salón del sindicato Luz y Fuerza, donde encabezaron un acto junto al Senador bonaerense Germán Lago y las autoridades del gremio, ante centenares de vecinos que colmaron el lugar.

Como es habitual en estos encuentros, el ex jefe comunal comparó los modelos de ambas ciudades a partir de las prestaciones que brinda cada estado municipal. Ferraresi sostiene que con una reforma tributaria que permita a los municipios tener autonomía de gestión y un gobierno local eficiente, las ciudades pueden crecer en infraestructura y servicios para sus vecinos, como sucedió en Avellaneda.

También abordó temas que se gestionan desde la administración provincial, como la necesidad de jerarquizar salarios de docentes y judiciales, mejorar los servicios que presta el Estado e incorporar nuevos a partir de las necesidades de la población, como la salud mental en el ámbito.

Finalmente, Ferraresi se reunió con jóvenes estudiantes, para hablar sobre cómo ven el momento que vive el país y qué piensan sobre el futuro.

"Es el momento para refundar la Nación", expresó "y lo tenemos que hacer dialogando con cada sector, con cada grupo, saber qué piensan sobre los problemas y construir las propuestas para la etapa que viene".