En un emotivo acto, se inauguró la Plazoleta Julia Lescano en la Unidad 24 de Florencio Varela, un espacio que rinde homenaje a quien fuera directora de educación en contextos de encierro. Julia Lescano, quien falleció el 19 de diciembre de 2024, "dejó una huella imborrable en la garantía del acceso al conocimiento para las personas privadas de su libertad", como señalaron.



Esta iniciativa fue impulsada por LESIS Argentina Asociación Civil con el objetivo de preservar su legado y resaltar la importancia de la educación como herramienta de transformación social. Julia Lescano llevó adelante su labor junto a quien apadrina este proyecto, el Juez Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Roberto Conti. Juntos lograron que los pabellones literarios de las unidades de la provincia de Buenos Aires sean hoy un verdadero espacio de aprendizaje y transformación.

El evento contó con la presencia de autoridades, referentes de distintas organizaciones y miembros de la comunidad, quienes participaron en el corte de cinta y en la plantación de un jazmín en su honor.

La presidenta de LESIS Argentina, Sandra, expresó con emoción:"Hoy n o solo inauguramos un espacio, sino que sembramos memoria. Julia Lescano entendió que la educación no tiene barreras y que el conocimiento es el puente que nos permite soñar con un futuro distinto. Que esta plazoleta sea un recordatorio de su entrega y de la certeza de que cada libro abierto es una puerta hacia la libertad. Sigamos construyendo espacios donde aprender sea siempre una posibilidad."

La plazoleta no es solo un espacio físico, sino un símbolo de memoria y reconstrucción. En su mural, la imagen de Frida Kahlo y la presencia de colibríes representan el poder del arte y la educación como formas de resistencia y expresión. A través de esta obra, se busca transmitir que las ideas no desaparecen, sino que continúan su vuelo en cada generación.

Desde LESIS Argentina, reafirmamos el compromiso de seguir fortaleciendo espacios que promuevan el aprendizaje y la inclusión. Con la inauguración de esta plazoleta, no solo rendimos homenaje a Julia Lescano, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de continuar su legado y el proyecto que soñó junto al Dr. Roberto Conti. Esta es solo una de las muchas acciones que seguiremos impulsando para que la educación sea siempre un derecho, sin importar el contexto.

La memoria de Julia Lescano seguirá viva en cada persona que encuentre en el conocimiento una herramienta de cambio".