El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitó a los chicos que forman parte de Escuelas de Verano, un programa que se desarrolla en más de 100 escuelas de la Ciudad y en 5 predios: Parque de la Ciudad, Parque Indoamericano, Parque de la Estación, Club Comunicaciones y Club Savio.

“Este programa tiene un principal objetivo que es educar”, resaltó Jorge Macri en la Escuela Técnica Nº 30 (Salguero 920), donde estuvo acompañado por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel; y por la directora general de Escuela Abierta a la Comunidad, Teresa Patronelli.

Durante su recorrida, Macri detalló: “Más allá, detrás de la excusa de lo lúdico, la diversión, que los chicos se junten y se reúnan, hay un objetivo educativo, que es siempre el que perseguimos desde educación, que es nivelar. Chicos que por ahí vienen con aprendizajes que no han sido completos, o que en el caso del secundario tienen una previa, puedan prepararse para eso. Hay también un trabajo docente muy importante, los educadores que se reúnen, intercambian experiencias, ayudan en el tránsito del jardín a la primaria y de ahí a la secundaria. Esa experiencia, saber qué está pasando con el aprendizaje, qué está pasando con los chicos, ayuda mucho. Y obviamente también que los chicos tengan un momento de diversión, de poder no estar en casa y estar en un lugar cuidado, protegidos y de aprendizaje. En esa excusa del verano, de que la familia tenga donde dejar a sus hijos, se esconde en el mejor de los sentidos un objetivo educativo”.

“Con esta iniciativa queremos acompañar a las familias, porque sabemos que el receso escolar no es fácil para quienes tienen que ir a trabajar y no saben dónde dejar a sus hijos. Acá encuentran un lugar seguro para ellos que los ayudan en su desarrollo”, expresó el Jefe de Gobierno, quien subrayó que este programa “forma parte de la red de Fortalecimiento y Acreditación de Aprendizajes. Eso les permite a muchos chicos que no pudieron aprobar sus materias, ponerse al día, estudiar y aprobarlas con el apoyo de especialistas. Nuestro objetivo siempre es mejorar la calidad de vida de los porteños y, en este caso, acompañar el recorrido de los estudiantes para darles herramientas para su desarrollo profesional”.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, dijo: "Durante las vacaciones nuestras escuelas se transforman en espacios lúdicos donde los chicos y chicas se divierten mientras siguen aprendiendo. Esta iniciativa no solo busca potenciar conocimientos y brindar más oportunidades de aprendizaje, sino también fomentar el disfrute y la exploración de nuevas experiencias".

Escuela de Verano es un Programa del Ministerio de Educación que este año alcanza a más de 27.000 chicos y adolescentes de los niveles educativos Inicial, Primario, Secundario, y las modalidades Especial, Hospitalaria y Contexto de Encierro. Empezó el 2 de enero y finaliza el último día del mes.

Los estudiantes comparten, interactúan y siguen aprendiendo en espacios que favorecen la inclusión y el trabajo grupal a través de propuestas artísticas, expresivas, culturales y deportivas.

Entre las actividades que se ofrecen dentro de la Escuela de Verano hay juegos acuáticos, actividades lúdico recreativas, de aventuras y campamentos, entre otras.