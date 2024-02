La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la firma de 430 escrituras junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, en un acto realizado en el Teatro Municipal.



“Este trabajo articulado que hacemos con el Ministerio de Justicia y la Escribanía General del Gobierno tiene que ver con la sensibilidad y el compromiso que se necesitan a la hora de gobernar. En estos tiempos en los que estamos ante un Gobierno Nacional que es completamente cruel con la gente, hay que ponerle a la gestión cada vez más sensibilidad, más pensar en el otro y hacer un Estado no solamente presente, sino que necesitamos un Estado mejor y más eficiente”, aseguró la Jefa comunal.

Y destacó: “Eso es lo que hacemos todos los días desde el Municipio de Quilmes, en el trabajo articulado con el gobernador Axel Kicillof y con algunos de los diputados de la Nación, como Máximo Kirchner, quienes hace poquitos días han presentado un proyecto de ley para defender el fondo que hace que nuestros docentes puedan tener salarios dignos para dar todos los días clases como se necesita en nuestras escuelas públicas y también de gestión privada. Estos son los gestos, las acciones que hacen que nuestra comunidad viva con dignidad y con los derechos garantizados”.

Mayra sobre la carta de CFK

Para cerrar, Mayra se refirió al documento que publicó días atrás Cristina Fernández de Kirchner: “Ha escrito 33 páginas detallando por qué estamos viviendo esta situación económica, haciendo un análisis histórico y también planteando hacia dónde tenemos que ir. Porque no vale solamente quejarse y quedarse diciendo qué mal que estamos, sino que hay que pensar hacia dónde vamos, y en esa salida hacía mención justamente a esto que estoy planteando, necesitamos un Estado que cuide y que garantice la equidad y la igualdad de derechos a todos nuestros habitantes”.

Por su parte, Mena subrayó: "Este programa nació para que aquellos que no tenían acceso a un escribanía privada puedan igual hacer valer sus derechos. Trabajamos por construir un Estado presente, pero fundamentalmente que sea inteligente y eficiente: un Estado mejor, que ponga igualdad donde no la hay y para el que no tenga recursos pueda poner en valor la propiedad de su esfuerzo, que es, ni más ni menos, el esfuerzo de su vida".

"En los tiempos que se vienen, por las decisiones del Gobierno Nacional, tenemos que seguir trabajando, militando, escuchando y honrando la confianza que nuestro pueblo le dio al gobernador Axel Kicillof, a la intendenta Mayra Mendoza para dirigir los destinos de esta provincia y de esta ciudad y seguir adelante, día a día, con el objetivo de mejorar permanentemente la calidad de vida de las y los bonaerenses", señaló.

En la jornada, se firmaron un total de 430 títulos, 215 corresponden a escrituras traslativas de dominio y 215 son afectaciones al régimen de protección de bien de familia. Los beneficiarios son vecinos y vecinas de los barrios José Hernández (2 títulos), COVENDIAR I (4 títulos), La Esperanza Grande (10 títulos) y COVENDIAR II (408 títulos), todos ellos de Ezpeleta, y también se firmaron 2 escrituras del barrio Papelero, de Quilmes Oeste. Además, se rubricaron 4 títulos según Ley 10.830, que corresponden a 2 inmuebles fiscales, uno de ellos ubicado en Don Bosco y el otro en Villa La Florida.