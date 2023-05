La justicia hizo lugar a la medida cautelar que presentó el concejal Juan Cáceres, patrocinado por la abogada Sandra Massimino, y el HCD con mayoría oficialista no podrá tratar en la sesión prevista para el día de hoy, la rendición de cuentas del ejercicio del año 2022, y no podrá hacerlo mientras la oposición no tenga acceso a la información necesaria y al sistema informático RAFAM.

"Decrete la suspensión del tratamiento de la Rendición de Cuentas en el HCD el 4 de mayo y prohíba que se convoque una nueva sesión a los fines de su tratamiento hasta tanto se le brinde acceso a la información", se desprende de la resolución judicial.

Juan Cáceres de la Coalición Cívica y referente de la diputada nacional quilmeña, la denunciante serial Mónica Frade, promovió la medida cautelar junto al bloque de Juntos por el Cambio, con la representación de Massimino -referente local de Jorge Macri.

"Ya son varios los intentos por acallar a la oposición en el Concejo Deliberante a través de su mayoría en el cuerpo legislativo municipal. Cabe recordar que ya había prohibido el acceso a los expedientes y a la información correspondiente, de las rendiciones de cuentas anteriores y de los presupuestos desde 2021", señalaron.