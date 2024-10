Este miércoles Lanús Gobierno comenzó la entrega de la Etapa 1 del Proyecto de Urbanización y Relocalización del B° ACUBA en Villa Caraza.

En el año 2015, por decisión política del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, se inició la construcción del “Complejo Habitacional B° ACUBA - 161 viviendas”. Luego, en la presidencia de Mauricio Macri, la ausencia de financiamiento por parte del Estado Nacional generó la paralización de estas obras, que sumado a la desidia y la falta de perspectiva territorial de la anterior gestión local de Néstor Grindetti, ha retrasado, una y otra vez, su terminación y entrega.

En el actual gobierno de Javier Milei, la obra pública vuelve a ser desfinanciada, amenazando la concreción de obras y sueños.

Por decisión política del Intendente Julián Álvarez en el mes de abril de este año se retomó la ejecución de las obras, comenzando con la finalización de 50 viviendas.

Frente a la ausencia del financiamiento del Estado Nacional, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) aportó durante los primeros meses cooperativas de trabajo. Sin embargo, mientras la Municipalidad de Lanús invirtió 700 millones de pesos, OPISU sólo aportó 120 millones. Es decir, menos del 15% del total del financiamiento y en el día de ayer decidió abandonar la obra y retirarse, no cumpliendo con el compromiso asumido, no solo con el Intendente sino fundamentalmente con los vecinos del barrio.

Durante el acto de entrega el Intendente Julián Álvarez resaltó que hasta el momento la provincia de Buenos Aires no desembolsó ni un solo peso para obras en el distrito. Al día de hoy sólo existe un convenio firmado con el ministro Gabriel Katopodis por 2.300 millones para pavimentos que aún no se ha materializado. Pese a todas estas dificultades, el intendente también remarcó su compromiso de continuar con las próximas etapas. “No vinimos a poner excusas respecto a la falta de financiamiento del gobierno nacional y provincial, llegamos al gobierno con el mandato de nuestros vecinos y vecinas para transformar sus realidades. Si es necesario vamos a sacar agua de las piedras para hacer lo que hay que hacer.”

Lanús Gobierno cumplió en tan solo 10 meses de gestión lo que se viene prometiendo hace 10 años. Hoy 30 de octubre, día del cumpleaños del Diego, se realizó la apertura del barrio, dándolo a llamar: Diego Armando Maradona.