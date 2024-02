En su exposición durante el tratamiento a la Ley de Bases, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, hizo un llamado a sus pares y les recordó que el presidente Javier Milei se auto-atribuyó las Facultades Delegadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 7023. “Este Congreso no pudo ejercer la potestad de control porque esta Presidencia no constituyó la Comisión Bicameral y el Senado no habilita la sesión para su tratamiento”, reclamó.

“El problema son las bases de la Delegación. Una Delegación tan amplia, abarcativa y tan extensa, incluso podría generar un cambio en el orden constitucional. El presidente Milei podrá hacer con esas facultades lo que quiera e incluso dejar a media Argentina sin zona fría, por ejemplo”, remató Litza al fundamentar que los diputados que la aprobaron dieron una “delegación en blanco” sin saber cuáles son los “sectores” y los “privilegios”.

Al referirse al modelo de país, la legisladora avellanedense cercana a Sergio Massa aseguró que “la Constitución del ’94 es muy clara respecto al modelo socio económico que tiene Argentina, y ese modelo es el Capitalismo con Justicia Social. Estas delegaciones hablan de un Estado mínimo, de la desregulación total de la economía. ¿Qué creen, que los precios del mercado los va a poner el propio mercado como si fuese una mano invisible y justa, que lo sabe todo, como si el mercado fuera Dios?”.

“No podemos dar un cheque en blanco. Es un atropello a nuestra Constitución Nacional”, finalizó Litza.