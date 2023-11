El concejal electo por Unión por la Patria en Avellaneda Luca Bertolotto analizó la recta final de la campaña de cara al balotaje del domingo y fue optimista sobre las posibilidades de Sergio Massa de ser el próximo presidente.

“Estamos aparentemente en un escenario de paridad y más allá de eso, en nuestro espacio estamos confiados. La gente va a terminar acompañando en su mayoría”, vaticinó el dirigente del Frente Renovador en diálogo con Política del Sur.

En este marco, sostuvo que “va a primar un poco más la cordura y el modelo de país sensato, no uno de experimentos raros, que, si bien se entiende que mucha gente la está pasando mal y está enojada, no se está para un salto al vacío”.

Evaluó, asimismo, que la campaña de Massa “fue muy buena de principio a fin, siempre estuvo planteada para llegar a un balotaje”. “Fue muy bien armada desde el principio donde se intentó hablarle al público peronista, en la segunda etapa hablarle al público más de centro y ahora están apuntándole a los sectores más esquivos, todo en pos de ir a un gobierno superador de la grieta y plantear una nueva etapa en el país en la que estén la mayor parte de los sectores adentro y empujando para el mismo lado”, recalcó.

En tanto, sobre el candidato a presidente por La Libertad Avanza, sostuvo que “hay muchas cosas de un eventual gobierno de (Javier) Milei no se pueden saber”. “Las alternativas que él está planteando son entre malas o pensadas sin demasiada profundidad como cuando habla del sistema educativo o directamente malas para el desarrollo de cualquier Nación, no solamente Argentina”, criticó.

En este punto, alertó que “la idea de plantear una dolarización, adoptar la moneda de un país extranjero, no solamente es perjudicial, es nociva y puede ser catastrófica”.

“Son ideas en muchos casos que no se plantean en ninguna parte del mundo. Teóricamente están planteadas quizás en un ámbito académico, pero en la práctica nunca llegan a desarrollarse. Es mentira que Milei es liberal, es libertario, no gobernaron ni gobiernan en ningún lugar, de hecho, en Estados Unidos que es el país más capitalista del mundo son casi un chiste. No estamos para este tipo de improvisaciones en este momento”, concluyó Bertolotto.