El Secretario General de la UTHGRA, Luis Barrionuevo, dialogó con el periodista Marcelo Bonelli en su programa de Radio Mitre y definió al actual presidente de la Nación Javier Milei, como un "hipocrática".

Señaló además que el mandatario es un "versero" porque sus actos "no coindicen con lo que habla de la economía". "Es un Presidente que cambió el avión de línea por el privado. Estas hipocresías no me gustan, son muchos versos. No coincide con lo que habla de la economía del país", agregó.

Además, aseguró que el actual Jefe de Estado "no tiene noción del peligro". "La política que lleva adelante Milei y con los ignotos que tiene al lado, el país no va a funcionar. Vamos mal", cerró.