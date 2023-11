En una entrevista radial en el programa "Otra vuelta de Tuerca' emitido por Radio Wen y conducido por Carlos Taphanel, Martín Becerra, el candidato a Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Quilmes (SOEMQUIL), fue entrevistado sobre su entrada en la carrera electoral que se llevará a cabo en enero. Becerra, quien actualmente es un miembro del sindicato, reveló que está listo para asumir el papel de conducción del sindicato y trabajar en beneficio de los trabajadores municipales.

Becerracexpresó su confianza en ganar las elecciones sindicales destacando: "Tengo la certeza de que el gremio lo vamos a ganar, vamos a elecciones democráticamente haciendo las cosas como se debe a través del Ministerio, haciendo la presentación de las documentaciones que se nos exige." En cuanto a la estructuración de su lista y la junta electoral, aseguró que ha llegado a un consenso con varias partes involucradas en el sindicato para ir a una posible lista de unidad

Becerra prometió luchar por mejores condiciones salariales y representación genuina, afirmando: "Nosotros tenemos compañeros que están cobrando 93000 - 94000 pesos hoy, el último sueldo que fue el último día hábil, el día martes. Por ejemplo llegamos al último día hábil y al tercer día, al 3 de noviembre mi compañero no tenía más capital. No tenía nada en su cajero, no tenía más nada, lo agotó. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy estamos debajo de un salario digno." Para esto Martín hizo hincapié en la reunión que tuvo el candidato Presidencial Sergio Massa con municipales donde dijo que una de los temas que iba a trabajar es en la mejor salarial.

Según Becerra, este enfoque en la idoneidad de los ocupantes de las secretarías es fundamental para garantizar un liderazgo efectivo. Cada secretaría estará dirigida por personas con experiencia y conocimientos en áreas específicas, lo que asegurará que el sindicato funcione de manera eficiente y se enfoque en las necesidades de los trabajadores municipales.

La entrevista concluyó con la esperanza de que las elecciones se celebren pronto y con la promesa de que Martín Becerra y su equipo buscarán mejorar la situación de los trabajadores municipales en Quilmes.