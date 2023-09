Máximo Kirchner estuvo en Avellaneda junto al senador provincial Emmanuel González Santalla, donde se reunieron junto a más de 400 militantes en el Ateneo Néstor Kirchner, en el marco del "Encuentro de la Militancia: Sumate a darla vuelta".

"No hay que confundir la esperanza con la fantasía" afirmó Máximo Kirchner.

"Estoy convencido -agregó- de que la militancia tiene un rol fundamental, tenemos que brindarle toda la información necesaria a nuestra sociedad para que no se confunda esperanza con fantasía, porque finalmente el discurso de la antipolítica no hace que se vayan los políticos sino que genera que la gente se aleje de la política".

"Tenemos por delante una gran responsabilidad, la de hablar con cada argentino y cada argentina para que tenga la mayor cantidad de información, hablar con nuestra sociedad y que después voten habiendo cotejado todo, con el menú completo sobre la mesa", expresó Máximo.

Asimismo finalizó diciendo que "el candidato es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y con el esfuerzo y compromiso de todos y todas vamos a ganar la provincia con Axel, vamos a ganar la Argentina y vamos a ganar Avellaneda".