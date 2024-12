La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó este lunes a jubilados y jubiladas que se manifestaron frente a la sede de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXXVII de Quilmes, debido a la decisión del Gobierno Nacional de suspender la entrega de medicamentos gratuitos para los afiliados al organismo.

“Estamos acompañando a un grupo de jubilados que se autoconvocaron en la sede de PAMI que fueron recibidos por las autoridades. Obviamente quieren una explicación porque no solo los empleados sino muchos de los jubilados que tienen a

tención PAMI, se notificaron en estos días de que no hay más cobertura de la prestación de medicamentos gratis que hasta el año pasado estaba funcionando. Seguimos viviendo 11 de 48 meses de un Gobierno completamente cruel e insensible”, sostuvo Mayra.

Y aseguró: “Recién me contaban algunas de las personas que están aquí reclamando que tienen que pasar a pagar 250.000 pesos, por ejemplo, algún tratamiento que están haciendo, que hasta el año pasado tenían un porcentaje cubierto y hoy ya no. Tenemos que recordar que los medicamentos gratis durante la gestión del Luana Volnovich significaban un incremento indirecto en la jubilación de casi el 20%. Las jubilaciones con Milei perdieron un 30 %, y ahora, sacándole los medicamentos gratis, la verdad es perjudicarles la vida a las y los jubilados. Por eso estamos acá junto a ellos y esperemos que los hijos, que los nietos también salgan y acompañen a las personas mayores en este momento tan complicado que están viviendo”.

En este marco, la jubilada Mabel Ayala, vecina de La Cañada, indicó: “No podemos consentir lo que se está haciendo en este momento con los jubilados. Nosotros no somos la casta, como dijo el Presidente. Están matando de hambre a los jubilados. Realmente, sacarles los remedios es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que mueran los jubilados?”.

En tanto, Virginia del Valle Martínez, de Ezpeleta, dijo: “Acá teníamos la realidad que había jubilados que un día tomaban los remedios y otro día no, porque no lo podían sostener económicamente. El Presidente redobló la apuesta y lamentablemente antes de las Fiestas van a morir muchos adultos mayores. Imaginate ahora que nos sacaron los pocos remedios que nos quedaban, directamente nos vamos a morir de hambre o de falta de medicación”.

Por su parte, Aída Vega, de Ezpeleta, afirmó: “El sueldo de un jubilado es el mínimo; qué podés hacer con eso cuando hay que pagar la luz, el gas, el agua, impuestos. Nunca vi tanta pobreza. Algunos ni para un mate cocido tienen. Yo tengo 79 años y nunca vi esto que está pasando”. Mientras que Fanny Carrizo, de Villa Margarita, expresó: “Queremos decirle al Presidente ¡basta! Ya es demasiado. Rompió el límite. No podemos comer, no podemos comprar una bolita para el arbolito en estos días, no podés ir a comprar carne o cerdo, te sacan los remedios. ¿Qué más quieren?”.