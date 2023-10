La intendenta de Quilmes y candidata a la reelección por Unión por la Patria (UP), Mayra Mendoza, encabezó este lunes el acto de cierre de campaña que se llevó a cabo en el Club Polideportivo Vecinal, ubicado en calle 835 Nº 1936, en San Francisco Solano donde llegó acompañada por una multitud de vecinos, militantes, miembros del Gabinete Municipal y los candidatos a Concejales y a Consejeros Escolares que salieron en caravana desde la plaza De las Lágrimas (889 y 828).

“Que a nosotros nos juzguen por el resultado de nuestro trabajo. Por todo lo que hemos podido hacer hasta ahora y con una pandemia en el medio. Por las 46 plazas renovadas, por el Parque de La Ribera, por el hospital de Solano, por el parque Ciudad de los Deportes, por las 800 cuadras, por las luminarias LED, por las avenidas San Martín y Zapiola repavimentadas, por las 50 aulas nuevas que construimos, por el Instituto de Formación Docente 83, y por el trabajo. Nosotros trabajamos", afirmó Mayra, que repasó parte de las obras realizadas en Quilmes.



Y subrayó: "Es lo que queremos seguir haciendo. Seguir trabajando por cada rincón de este municipio. En estos años demostramos que es posible que el Municipio funcione, que haya funcionarios y funcionarias que dan respuesta y ponen la cara. No quiero ver frenado el crecimiento de Quilmes. Permítanme seguir trabajando por cada barrio, por los comerciantes, por las industrias. Siempre para adelante”.

En ese marco, le habló a la militancia presente: “Quiero agradecer el compromiso de involucrarse con un proyecto político que trabaja para mejorar la vida de la gente y les agradezco también que ese compromiso en un proyecto político tiene que ver con el futuro de ellos y de ellas. Quizás hoy no lo podamos ver, pero créanme que estamos haciendo historia, estamos construyendo un horizonte de esperanza para que crean en la política, para que militen, para que se involucren, para que sean solidarias".

Mayra agregó: "Eso es lo que necesitamos y desde Quilmes estamos sembrando una semilla para que todo eso suceda en la Argentina como una vez sucedió con quienes estamos acá. Creo en los jóvenes como garantía de un proyecto de transformación. Y yo soy parte, una de un 'nosotros' que tiene que ver con una generación descreída de la política hasta escuchar y sentir esa convocatoria que hicieron Néstor y Cristina a los jóvenes de nuestra patria”.



“Ese modelo argentino de Perón, Evita, Néstor y Cristina es el que a partir del 10 de diciembre va a gobernar la Argentina otra vez. Y ustedes saben que para nosotros nunca nada es fácil. Elegimos el camino de mayor trabajo, de construcción, de generación de conciencia. Nosotros queremos que todos quienes están acá y participan de nuestras convocatorias sean parte de este tipo de proyectos basados en el amor, en la solidaridad y en el trabajo. Por eso confío que todos los vecinos, vecinas, militantes, ciudadanos, compañeros, amigos, vamos a hacer que Sergio Massa sea nuestro presidente", aseguró.

"Vamos a lograr que la Argentina pueda salir adelante de una vez por todas. Que ese crecimiento que tiene la Argentina en los próximos años sea efectivamente redistribuido por el esfuerzo de todos los argentinos. Está muy claro lo que está en juego, nunca estuvo tan claro lo que está en juego en la Argentina: la democracia, el Estado de derecho, la posibilidad de continuar con la obra pública", indicó.

La Intendenta enfatizó: “El 22 de octubre reventemos las urnas como ya lo hicimos. Sigamos construyendo una historia distinta en Quilmes. Lo hicimos con la pandemia, un momento que nadie puede olvidar que todos padecimos y sufrimos. Llega la elección del 2021, no teníamos todavía todas las herramientas para poder mostrar los resultados de nuestra gestión. Salimos, militamos y dimos vuelta a la elección y recuperamos nueve puntos. Miren si ahora no vamos a ganar este Municipio. Tenemos con qué en Quilmes, y principalmente no es con quién e individualmente, una persona, no. Tenemos con quiénes, el proyecto de la comunidad, el proyecto es colectivo. Yo voy para adelante, a pelear siempre por lo que creo que es justo y quiero que Quilmes viva dignamente es justo y vamos a pelear por eso”.

Mayra finalizó: “El 22 de octubre tenemos que ganar en primera vuelta, compañeros y compañeras. Lo tenemos que hacer, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Vamos a construir la victoria desde Quilmes aportando a que Axel Kicillof siga siendo a nuestro Gobernador y a que Sergio Massa sea nuestro Presidente y sea el presidente que continúe el camino de independencia económica, de soberanía política y de justicia social que nos mostraron Perón, Evita, Néstor y Cristina”.