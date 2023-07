La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el primer Nodo Local de Reciclado en la ciudad, ubicado en Carlos Pellegrini 2130, en la zona oeste del distrito, junto a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible bonaerense, Daniela Vilar, y al dirigente social y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois. Además, se firmaron dos convenios, uno para equipamiento y otro para construir un segundo parque ambiental.

"Este primer nodo aquí en Quilmes Oeste es un compromiso de nuestra gestión. Nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos, que tienen otra significación, es comprometerte con la persona, la tarea, el sentido de su trabajo y el aporte que hace a la comunidad. Si el pueblo nos acompaña, nos comprometemos a seguir gobernando Quilmes para continuar transformando las realidades injustas, dolorosas y las desigualdades que durante mucho tiempo se han profundizado. Entonces, en los próximos años de gobierno que vamos a tener, nuestro compromiso es seguir abriendo estos nodos en cada una de las localidades del municipio de Quilmes", sostuvo Mayra.

La Jefa comunal señaló que "los años que vienen son difíciles para la Argentina" y se refirió a la deuda que el macrismo contrajo con el FMI. "El mal llamado acuerdo, porque en realidad es un sometimiento, es algo que nos perjudica en nuestra vida diaria", advirtió la Intendenta y destacó la figura de Máximo Kirchner, quien "con la coherencia como bandera" lo rechazó, y por ello recibió ataques sistemáticos: "Esto es lo que sucede en la Argentina cuando te volcás a favor de los intereses del pueblo y te enfrentas a los grandes poderes: los económicos nacionales, internacionales, y los fácticos, medios de comunicación".

"Pero nosotros no buscamos el reconocimiento de ese poder ni de los medios. Esta Intendenta, este grupo de compañeros y compañeras, queremos el reconocimiento y el amor del pueblo. Nuestra tarea no es otra que la de devolverle la dignidad al pueblo argentino, al de la provincia de Buenos Aires y al de Quilmes. Y este de hoy es un paso más en ese sentido", concluyó Mayra.

Por su parte, Juan Grabois resaltó el trabajo conjunto: "Con Mayra compartimos luchas, una generación y una concepción, lo que hace posible tener resultados concretos. Queremos que no haya ningún trabajado ni trabajadora sin derechos. Y los cartoneros, los vendedores ambulantes, los y las costureras, las mujeres que están en los espacios sociocomunitarios son trabajadores y trabajadoras, y merecen tener los mismos derechos que cualquier otro".

En tanto, Daniela Vilar afirmó: "Cuando arrancó el Ministerio de Ambiente, planteamos que iba a tener un paradigma en el que iba a construir sus acciones, sus políticas públicas y, por ende, sus transformaciones, llamado ambientalismo popular. Acá, desde nuestro Ministerio, con Quilmes, ejecutamos esas líneas de políticas públicas que abordan problemáticas y se transforman en realidad efectiva, con la inclusión social para los compañeros en un Nodo Local de Reciclado".

El Nodo Local de Reciclado es una política de cogestión. En el mismo espacio desplegarán sus tareas personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Recicladores de Quilmes. Está equipado con dos enfardadoras y un autoelevador.

"Esto nos da dignidad, es el reconocimiento a todos nuestros compañeros cartoneros. Antes trabajábamos debajo de un puente, pasábamos frío, calor, no teníamos un baño. Hoy en día estamos agradecidos porque tenemos nuestro galpón, herramientas y maquinaria", expresó Tamara Caballero, promotora ambiental de la cooperativa.

Durante el acto, también se presentó nuevo equipamiento que se suma a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1 camión, 6 bicicarros eléctricos, 100 carros manuales con sus correspondientes bolsones, 1 enfardadora, indumentaria y fajas de seguridad para los trabajadores y trabajadoras, todo esto fue adquirido en el marco del Programa de Asistencia Financiera para la Mejora de los Gobiernos Locales – "Municipios de Pie", de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior de la Nación; más 1 autoelevador y otra enfardadora entregada por el Ministerio de Ambiente provincial.

Por último, se firmaron dos convenios. El del Programa de Parques Ambientales, con un proyecto que se desarrollará en un espacio público que se encuentra en desuso, en el que se forman microbasurales a cielo abierto a metros de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, en República de Francia 1400, de Ezpeleta, con el objetivo de recuperar ese espacio, valorizarlo y generar en él un sendero de interpretación ambiental con ejes fundamentales para poner en práctica el concepto de ambientalismo popular.

El segundo convenio firmado fue "Mi Provincia Recicla" y consiste en la entrega de fondos para la incorporación de 3 módulos de reciclado de separación de residuos, 1 camioneta y 1 balanza para fortalecer el sistema de reciclado del distrito.

Participaron de la jornada la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; su par de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio; el coordinador general de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; el concejal Ezequiel Aráuz y la diputada provincial Berenice Latorre.