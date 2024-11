Acompañada por el secretario de Servicios Públicos local, Sebastián García, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó cinco nuevas camionetas destinadas al área de Alumbrado Público, en un acto que se llevó adelante en la Regional Quilmes Oeste.

En este marco, Mayra destacó la importancia de un Estado Comunal presente y eficiente, y continuar fortaleciendo las capacidades de la gestión municipal para seguir mejorando la calidad de vida de las y los vecinos ante un contexto de un Estado Nacional ausente: "Esto que estamos viviendo acá no es un oasis, forma parte de una administración buena, de poder creer en el Municipio y en recuperar capacidades y no decir 'bueno esto se privatiza, esto se regala, esto está todo roto'. Hay muchos que toman esas decisiones y nosotros intentamos sostener todo, pero va a ser muy difícil con el Gobierno Nacional que tenemos, y recién vamos 11 de 48 meses".

Y en esta línea subrayó: "A cuidar y a valorar las nuevas herramientas de trabajo, a estar más unidos que nunca. Tenemos que salir a la calle por lo que nos corresponde y por todo aquello que no queremos que se lleven puesto".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos local, Sebastián García expresó: "Esto significa un salto de calidad tremendo para el área de Alumbrado Público. La inversión que está haciendo la intendenta municipal Mayra Mendoza es muy importante, significa una mejora sustancial en el servicio para nuestros vecinos y vecinas. Tenemos un contexto nacional que no ayuda, no acompaña. El presidente (Javier) Milei no mira a los barrios de Quilmes, ni a la Provincia. Por eso es importante destacar la impronta que inculca nuestra Intendenta para seguir fortaleciendo los servicios básicos, invirtiendo sin la ayuda del Gobierno Nacional. Venimos reforzando esa línea de trabajo resaltando la importancia de la administración eficiente que tiene el Estado Municipal".

Las camionetas son de marca Ford Transit 2024 modelo AS-135 y cuentan con hidroelevador telescópico articulado, y se suman a lo recientemente adquirido por la Comuna en el mes octubre que fueron: 4 camiones volcadores con caja volcadora hidráulica de 6m³; 1 camión hormigonero con capacidad de 8m³ de hormigón elaborado, tambor y paletas de mezclado en chapa de acero especial con resistencia a la abrasión y corrosión; 6 minipalas cargadoras y 4 accesorios de barredoras para minicargadoras (rodillos). Además se sumaron equipos de fumigación para cada base regional. Este nuevo equipamiento permitirá fortalecer el trabajo de Servicios Públicos en los barrios.