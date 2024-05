“Con el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, me tengo que poner creativa para continuar con las obras en Quilmes, así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien supervisó los trabajos de repavimentación que se está ejecutando en el barrio 2 de Septiembre, de San Francisco Solano. Obras en las que se ejecutaron más 100 cuadras en este último tiempo.

“Hoy no puedo seguir haciendo gran cantidad de pavimentos porque no recibimos ayuda del Gobierno Nacional. Tenemos un presidente que no piensa en los asfaltos de Solano, ni en los jubilados, ni en los niños, ni en lo trabajadores, ni en las mujeres, ni en nadie”. Y sostuvo: “Con este panorama y el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, me tengo que poner creativa para continuar con las obras en Quilmes”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler, detalló: “Estamos terminando las últimas dos cuadras, que son la 887 entre 835 y 833. Esta obra forma parte un plan mucho más grande, hemos asfaltado más de cien cuadras en la zona, tanto en el barrio 2 de Septiembre, como en La Unión, Sayonara, y todo este sector de Solano. Pudimos dar continuidad a través de la 892, desde 822 hasta la 844, y hoy estamos culminando estas dos últimas cuadras”.

La obra es financiada por el Gobierno Provincial y ejecutada desde el Municipio. Consiste en el desmonte, adecuación de la base de asiento, repavimentación de la calzada entre cordones existentes y reconstrucción de cordones cuneta. Las cuadras finalizadas son: calle 829 entre 887 y 889; y Río Gualeguay entre Mendoza y Santa Fe. Y sigue en ejecución la calle 887 entre 835 y 833. El proyecto incluye la repavimentación con hormigón simple H30 en el barrio Cooperativa, de Ezpeleta.