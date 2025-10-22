En el Edificio Municipal, 55 trabajadores municipales de Berazategui recibieron el pase a planta permanente. Asimismo, se reconoció a 26 empleados que cumplieron 25 años de trayectoria en el Municipio. La ceremonia fue encabezada por el intendente Juan José Mussi y contó con la presencia del Gabinete municipal.

"Hoy nos acompañan los compañeros de los Sindicatos. Somos empleados municipales, orgullosamente municipales. Tenemos que cumplirle a nuestros vecinos y vecinas. Sigamos atendiendo bien a la gente, pongamos el oído", expresó Mussi.

Los trabajadores beneficiados con el pase a planta permanente pertenecen a las Secretarías de Organizaciones No Gubernamentales (ONG); Control Urbano; Comunicación Pública; Gobierno; Economía; Servicios Públicos; Cultura y Educación; Salud Pública e Higiene; Obras Públicas; Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes; Secretaría General; y Asesoría Letrada. Asimismo, quienes fueron reconocidos por sus 25 años de trayectoria se desempeñan en Obras Públicas; Salud Pública e Higiene; Cultura y Educación; Economía; Gobierno; Servicios Públicos; Privada; y en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). Estos últimos empleados recibieron una medalla, un certificado, el poema "Amigo Municipal" del Dr. Juan José Mussi y un beneficio económico equivalente a su sueldo básico vigente.