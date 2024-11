El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, brindó una conferencia de gestión donde detalló las diferentes obras públicas realizadas y en ejecución en el distrito, con financiamiento de los Gobiernos provincial y municipal, durante este 2024.

Además del gran esfuerzo económico realizado por la gestión municipal, Mussi subrayó el constante acompañamiento del Gobierno bonaerense en la concreción de importantes obras para los y las berazateguenses. “Si nos preguntan cuánto invirtió este año la Provincia de Buenos Aires en Berazategui, sólo en obra pública: la suma supera los 70 mil millones de pesos. Esto es lo que ha dispuesto el gobernador, Axel Kicillof, para el Municipio de Berazategui. Nosotros también invertimos y les puedo asegurar que, en un momento tan difícil como el que estamos pasando, estamos felices de haber podido hacer todo lo que hicimos. La crisis no nos detuvo y no estamos quietos. A mí me eligió la gente de Berazategui y yo tengo que cumplir con ellos”, manifestó.

El Intendente también defendió el sistema de salud pública. “Lo comprobé cuando era Ministro de Salud. Esto lo viví; si no lo hubiera vivido, no lo diría. La gente elegía el hospital público teniendo obra social. En la salud pública, con todos sus problemas y todo lo demás, en una guardia de un hospital grande encontrás todo tipo de especialistas; mientras que en un sanatorio privado hay un médico generalista que llama al especialista después. Eso lo tenemos que decir”.

Por otro lado, Mussi afirmó: “Hay crisis, pero no nos detuvo; no estamos quietos. Nosotros queremos que la crisis sea menor para los de Berazategui. Seguimos apostando a la cultura, al deporte... De hecho, le hemos pedido al Gobierno nacional que se desafecte de la obra del Centro Cívico El Pato, que quedó paralizada, porque nosotros la vamos a financiar. Se abrirá nuevamente la licitación”.

Durante la conferencia se proyectaron tres videos en los que se mostraron desarrollos de emprendimientos comerciales, industriales e inmobiliarios privados en el distrito: Puerto Nizuc, Intepark y Polo Hudson. En ese contexto, en relación con la inversión privada en Berazategui, el Jefe comunal señaló: “Díganme cuántos hubieran pensado, hace un tiempo, que en nuestro humilde distrito de la Zona Sur íbamos a tener un hotel Sheraton”.

A continuación, el Intendente habló del sector privado de Berazategui. “Tenemos 26 barrios cerrados, que son casi iguales a los 13 parques industriales, porque todos le dieron trabajo digno a la gente”, indicó. Y continuó: “Queremos que la gente tenga trabajo. Es lo que están pidiendo los argentinos en este momento”.

Para finalizar, Mussi destacó: “En el mes de la Autonomía, en un año no electoral, queríamos hablar de las obras y los emprendimientos de Berazategui: finalizadas, en marcha y por hacer. Esto es una conferencia para todos. De hecho, además de la prensa, aquí se encuentran presentes todas las fuerzas vivas del distrito, para que todos entiendan de qué forma se administran los recursos municipales”.

La conferencia se llevó a cabo en el Complejo Cultural Municipal La Calle, ante más de 450 vecinos y vecinas, integrantes de instituciones y fuerzas vivas de la comunidad local, comerciantes, empresarios, medios de comunicación y autoridades del Gabinete municipal.

INFORME DE OBRAS REALIZADAS CON FONDOS 100% PROVINCIALES

Vivienda

Mussi destacó el proyecto habitacional impulsado en el barrio 3 de Junio (Plátanos), de inversión provincial con financiamiento del Banco Mundial. Ya tiene un 40% de avance y comprende la construcción de 120 viviendas, la relocalización de las familias que viven bajo un electroducto y a la vera del Arroyo Las Conchitas / Canal Plátanos; la pavimentación de calles, construcción de veredas, trabajos de saneamiento; y la puesta en marcha del sistema de desagües cloacales, red de agua potable, gas y alumbrado público. Asimismo, la segunda etapa de la obra se encuentra licitada y adjudicada, para la construcción de 239 viviendas y un Parque público.

El Intendente también remarcó el 32% de avance de la edificación de 300 viviendas en Kennedy Norte (Hudson), que implica la relocalización de familias que viven a la vera del Arroyo Las Conchitas; la construcción de viviendas (de 2, 3 y 4 dormitorios), de infraestructura de red de agua y cloaca, y de una planta de tratamiento de desechos cloacales; así como una obra de alumbrado público.

Además, el Dr. Mussi informó que avanza el Plan Integral Barrio COMPAL - Plátanos, con una obra de equipamiento comunitario y mejora del espacio público que abarca la construcción de un SUM, cocina y baños; la instalación de la red de agua y cloaca -que se encuentra en ejecución-; y una obra de alumbrado público -que está finalizada-.

Asimismo, mencionó la entrega de subsidios y microcréditos a familias de bajos recursos, para refaccionar, mejorar o ampliar sus viviendas. Aquellos destinados a mejoramientos habitacionales se entregaron a 400 familias de 34 barrios de Berazategui. En tanto, los microcréditos para la vivienda se otorgaron a 200 familias de 18 barrios.

Producción sustentable y comercio local

El Intendente resaltó la iniciativa Mercado de Alimentos Bonaerenses de Berazategui, que se encuentra en ejecución en Juan María Gutiérrez, un espacio destinado a comercializar alimentos producidos en Berazategui y la provincia de Buenos Aires, sin intermediarios, en una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. También destacó la creación de la Chacra Experimental El Pato, que fue construida con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de la producción agroalimentaria de la Provincia, fomentar actividades de investigación-extensión, capacitaciones a productores e intercambio de conocimientos.

Obras de Cloacas

*Plan Maestro Cloacal: Es una obra ya finalizada, que contempla 9 Km. de cañerías en los barrios Sarmiento y San Marcos para beneficio de 14.000 vecinas y vecinos.

*Plan Maestro Cloacal para los barrios Kennedy Sur, Kennedy Norte, El Ciclón, La Coquita y 1° de Septiembre. Una obra en ejecución, que comprende 42 Km. de cañerías y más de 7.000 conexiones domiciliarias, para beneficio de más de 40.000 vecinas y vecinos.

Barrio Los Perales - San Blas: con más de 15.200 metros de cañerías y 2.400 conexiones domiciliarias, con un 84% de avance, para beneficio de más de 12.000 vecinas y vecinos.

Barrio El Rincón: lleva un 62% de avance. Comprende más de 3.000 metros de cañerías y 376 conexiones domiciliarias, para beneficio de más de 3.000 vecinas y vecinos.

Barrio Centenario Sur: con un avance del 86%, más de 2.900 metros de cañerías y 780 conexiones domiciliarias para beneficio de más de 6.240 vecinas y vecinos.

Obras de Agua

Por otro lado, Mussi destacó las obras de agua -realizadas con inversión provincial-, como la de 10 kilómetros de cierre de mallas de la red de agua y la extensión de cañerías en los barrios Plátanos Norte, 1° de Septiembre, San Blas, Islas Malvinas, Gral. Belgrano, San Pablo (El Pato); y la de empalme del Acueducto Pereyra; con un nuevo ingreso de agua proveniente del acueducto Pereyra y cañería principal de distribución para el barrio 3 de Junio (Plátanos), ambas ya finalizadas.

Plan Integral Barrio Once - El Pato

Con la construcción de un Polo Educativo -con un 62,77% de avance- que comprende la edificación de una Escuela Primaria, una Secundaria, un Jardín de Infantes, un Salón de Usos Múltiples, una plaza y un circuito deportivo; y con una obra de alumbrado público -con un 66% de avance-, para beneficio de más de 40 mil vecinas y vecinos, también con financiación provincial.

INFORME DE OBRAS REALIZADAS CON INVERSIÓN 100% MUNICIPAL

Obras de Agua

Puesta en valor de la Estación de Bombeo Vergara (Av. Vergara y Av. Antártida Argentina), con 3 nuevas bombas, un sistema de control y monitoreo; y un generador de energía.

Cierre de mallas de la red de agua: con un total de 2.800 metros de cañerías distribuidos en Berazategui Oeste, Berazategui Este, Ranelagh, El Pato y Hudson.

En cuanto a las obras de agua ya finalizadas, mencionó las siguientes:

Barrio Los Troncos (calle 148 y 1): Construcción de un nuevo pozo de extracción y refuerzo de la red de agua, con tableros eléctricos, 760 metros lineales de nuevas cañerías, conexiones y empalmes.

El Municipio colaboró en el reacondicionamiento de los tanques de agua: para el barrio Juan El Bueno -con nuevas cañerías de llenado y distribución; y el reemplazo de válvulas de accionamiento- y para el Barrio CGT -con el recambio de cañerías-.

Asimismo, informó que ya se encuentra en licitación la obra de puesta en valor del pozo de agua del Barrio Americano.

Obras de Cloacas

El avance de los trabajos de cierre de mallas de la red cloacal comprende 2.800 metros de cañerías y la extensión de la red cloacal, para beneficio de los vecinos y vecinas de Berazategui Oeste, Berazategui Centro, Hudson y Sourigues.

Nuevas Luminarias

Avanza la colocación de 115 nuevas luminarias en espacios públicos: en el barrio Juan El Bueno, en las Plazas Vecinal El Pato, Pato Ganso, 9 de Julio, Paseo Argentinidad, Los Nonos de Alberdi y El Relámpago.

También avanza la colocación de 31 luminarias nuevas en las siguientes instituciones: Juventud Unida de Hudson; y los Clubes San Marcos, Voluntad, El Hogar y Los Manzanos.

Finalmente, destacó que ya son más de 146 las luminarias nuevas instaladas en Berazategui.

Obras en Calles y Avenidas

Avance de 90.000 metros cuadrados de pavimentación, repavimentación y bacheo de carpeta asfáltica para beneficio de los barrios Los Manzanos, Los Pinos, El Sol, San Carlos T. Sourigues, Villa Rial, Islas Malvinas, Gral. Güemes, Plátanos Norte, Aldana, El Zorzal, San Pedro, 6 de Enero, Santa Rosa, Guillermo E. Hudson y San Blas, entre otros. Asimismo, destacó que en calles y avenidas fueron repavimentadas 34 cuadras y pavimentadas unas 20, en distintos barrios.

Se está ejecutando la reparación de losas de hormigón en 30.500 m2 para el mantenimiento de la red vial, en las localidades de Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa España, Ranelagh, Sourigues, Gutiérrez y El Pato.

Se está llevando a cabo el saneamiento y consolidado de calles de tierra en todo el distrito, con mano de obra y maquinaria 100% municipal. Esto implica el mantenimiento de la red vial, el mejorado de las calles de tierra, el saneamiento de zanjas y el consolidado de calles en todas las localidades.

Obras de Desagües Pluviales

Avanza la obra de ensanche, perfilado y saneamiento del canal pluvial Padre Mugica, entre la Colectora de la Au. Bs. As. - La Plata y la desembocadura en el Río de la Plata, con ejecución de alcantarilla. Beneficia a los barrios: Villa Mitre, Jacarandá y Plátanos Norte. Además, se están ejecutando obras de desagües pluviales en La Porteña (Hudson), en Villa Mitre - Berasur, en el barrio Belgrano (Hudson) y en El Rincón (Ranelagh). Asimismo, en distintos puntos del partido se están reconstruyendo los sumideros, según las necesidades de infraestructura.

Seguidamente, destacó dos obras de desagües ya finalizadas: la de saneamiento, perfilado, extracción de vegetación y sólidos del canal aliviador en la Colectora de la Au. Bs. As. - La Plata e/ 12 B y la desembocadura en el Arroyo Jiménez; así como la de alcantarilla y canal aliviador en calle 529 y 619 (El Pato).

Nuevas Veredas

Construcción de veredas ya finalizadas:

Berazategui Centro: Reconstrucción y reparación de veredas en Av. 14 entre Lisandro de la Torre y Av. Mitre/Néstor Kirchner. Con reparación de cordones y la colocación de rampas y baldosas táctiles.

Berazategui Oeste: Embellecimiento y reconstrucción de veredas en Av. 14 entre 130 y Av. Dardo Rocha.

Berazategui Centro: Nuevas veredas, refugios de colectivos y mobiliario en Lisandro de la Torre entre 13 y Av. 14.

Obras en Plazas, Instituciones y Dependencias Municipales

Avanzan las obras en la Plaza Vecinal El Pato (calle 523 entre Colectora Autovía 2 y 529), que comprenden la construcción de senderos y un cerco olímpico; la colocación de juegos infantiles y equipos aeróbicos; además de forestación y parquización.

Se realizaron distintas obras de mantenimiento de plazas, instituciones y espacios públicos, con mano de obra 100% municipal, que comprenden la colocación de juegos infantiles y elementos de gimnasia; así como trabajos de pintura en plazas, instituciones y paradas de colectivos. Estas son las Plazas Barrio Los Quilmes y 2 de Octubre (en Berazategui Oeste); Platini y Abuela Mecha (UOCRA); El Relámpago (Berazategui); y San Carlos (Sourigues). En estas y otras plazas, además, se llevan a cabo tareas de mantenimiento, limpieza, arreglos y pintura.

Además, el Intendente remarcó que cada día se realizan tareas de mantenimiento, limpieza, arreglos y pintura en Dependencias municipales y provinciales (Hospital Evita Pueblo), así como en Sociedades de Fomento, Clubes, Polideportivos, Centros de Jubilados y Pensionados, entre otras instituciones.

Obras en Clubes Municipales

Club Municipal Maltería Hudson: se realizó la reconstrucción de suelo-cemento y se colocó la alfombra de césped sintético de la cancha de fútbol 11.

Club Municipal Ducilo: avanza la construcción de baños, vestuarios, sala de estar y sala de máquinas.

Obras en Espacios Culturales Municipales

Avanza el proyecto integral de renovación del Centro Cívico Municipal Villa España - Plátanos, en un espacio cedido por el Círculo Italiano. Comprende la edificación del Centro Cultural Municipal (con cinco aulas y un salón auditorio), la Delegación Municipal Villa España - Plátanos, el Registro Provincial de las Personas y Oficinas de atención al público, junto a la sede del Círculo Italiano.

Complejo Cultural Municipal La Humanitaria: incluye la construcción de un Registro Provincial de las Personas y un depósito, así como refacciones en el sector exterior del Complejo.

Seguidamente, Mussi resaltó las siguientes obras ya finalizadas, que fueron concretadas también con fondos 100% municipales:

Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal Gutiérrez: La obra implicó arreglos y la finalización del auditorio, la colocación de un nuevo cielorraso de placas de yeso suspendido, trabajos de pintura en general, la renovación de la carpeta hidrófuga y más iluminación: luz de escenario, sala general e iluminación móvil adaptable a muestras y actividades.

Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación: Los trabajos incluyeron la construcción de un local del Programa Regalá Cultura, una plaza seca con piso antigolpes; la colocación de juegos nuevos y césped; además de la instalación de una baranda de contención.