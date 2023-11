El más importante de todos los actos a su memoria. El más significativo. Su segunda casa. Su motivo de lucha y desvelo. El lugar desde donde la siguieron y la secuestraron. El lugar donde estaban sus compañeras y compañeros...el lugar donde estaban los matones y guardaespaldas de Monteagudo/Ivanisevich.

Ese lugar desde el 16 de Noviembre próximo se llamara GRACIELA PANE.

El día además del que sería su cumpleaños 72.

Los esperamos con alegría y emoción.

Dice https://www.gracielacarmenpane.com.ar

Graciela nació un 16 de noviembre de 1952. desde chica era muy inteligente y destacada alumna. Estudió desde su niñez piano y danza clásica. Fue abanderada de su colegio secundario Nacional Canadá, hoy Simón Bolívar. A los 23 años contrajo matrimonio con Hugo García y al poco tiempo quedó embarazada. Estudiaba ingeniería química en la UTN de Avellaneda y hacía sólo unos días había sido elegida delegada por su curso. Siempre militó por los derechos estudiantiles, primero en el secundario y luego en la facultad. Estaba afiliada a la “Fede" de entonces, la Federación Juvenil Comunista, que muy considerada por los estudiantes por esa época ; había mucho por cambiar y mucho por luchar en los claustros, eran altísimos los niveles de participación de los alumnos en 1975. Pintando las paredes fue detenida en 1975 por la brigada Avellaneda-Lanús de la Policía de la Provincia de Bs As, liberada por las presiones de numerosos organismos e instituciones, quienes no pudieron sin embargo impedir que el 2 de octubre fuera secuestrada por la "Triple A" y 24 hs. después fuera brutalmente asesinada, con tres meses de embarazo. Esta es la biografía objetiva de mi hermana, que sin embargo su luz, su imaginación, su visión de futuro, su compasión y su bonhomía de hermandad no se pueden biografiar y son la esencia que definen mejor a Graciela Carmen Pane, mi hermana..