Una nueva jornada de telemedicina se desarrolló este viernes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Los Eucaliptus, de San Francisco Solano, ubicado en calle 898 Nº 2737, que contó con la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri. Allí se realizó una demostración de cómo funciona el nuevo sistema que les permite a los vecinos y vecinas acceder a una atención médica de calidad pero de forma virtual.

“A partir de estas nuevas herramientas se puede dar respuesta de manera más rápida y sencilla, pero también empática, sensible y cercana, más allá de tener una pantalla de por medio. Esta política pública es parte del camino que inició nuestra compañera Mayra Mendoza poniendo la salud pública en el centro y fortaleciendo un sistema municipal más eficiente, accesible y de calidad”, aseguró Eva, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la coordinadora de Telesalud, Julieta Vescio.

Por su parte, Nápoli precisó: “A esta altura venimos con más de 3 mil consultas desde que se incorporó este sistema y la idea es que esto se multiplique. También intentamos informar a los vecinos para que usen esta herramienta cada vez más. En la medida que se van incorporando y se van familiarizando, después lo ideal es que la misma comunidad lo reclame. Un gran porcentaje de las consultas se pueden hacer de esta manera y facilita también que los vecinos que viven lejos no tengan que irse hasta el hospital o a otro lugar si justo no está el médico o la médica”.

En tanto, Claudia Lescano, directora del CAPS Los Eucaliptus, comentó: “Nos parece muy importante poder contar con esta nueva tecnología porque nos garantiza atención médica desde que se abren las puertas de CAPS, a las 8, hasta que se cierran a las 17. Si bien nosotros contamos con un médico clínico y pediatra, y esas son las especialidades que tiene el Tótem, ellos tienen horarios y días fijos, entonces todo lo que queda por fuera de los días que están ellos presenciales, se puede dar respuesta a través del Tótem”.

Es importante mencionar que Telesalud es un servicio que significa un avance en la atención sanitaria en el distrito. A través de esta herramienta es posible dar respuesta a las necesidades de los vecinos, facilitando el acceso a consultas de baja complejidad tanto de clínica médica como de pediatría y se realizan de manera virtual.

Luego de la evaluación pertinente, el o la paciente puede acceder a indicaciones, recetas de medicamentos y derivación de estudios médicos. Actualmente el servicio funciona por dos vías, por un lado mediante la aplicación Mi Alerta Quilmes, donde se puede hacer uso en el hogar de cada vecino las 24 horas o bien a través de los tótems instalados en los distintos centros de salud.

En el caso del CAPS Los Eucaliptus, cuenta con un espacio exclusivo para el tótem, permitiendo disponibilidad para acceder al mismo durante todo el horario de atención del centro de salud (de 8 a 17) con la premisa de respetar la accesibilidad y la privacidad de cada consulta. Hasta el momento, ya se registraron más de 90 consultas realizadas por los vecinos y vecinas mediante el tótem del CAPS Eucaliptus.