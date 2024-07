La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante este miércoles una nueva sesión ordinaria. Tras un arduo trabajo de búsqueda de consensos por parte del bloque Unión por la Patria con sectores de la oposición, obtuvo media sanción el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud.

El proyecto busca fortalecer el sistema de emergencias de la Provincia de Buenos Aires a través de la creación de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud Sociedad Anónima, con participación estatal mayoritaria y la puesta en marcha de un Sistema de Información y Monitoreo de los Servicios de Emergencias. El servicio que brinde esta empresa tendrá como objetivo fortalecer la coordinación interjurisdiccional de la atención de las emergencias médicas y complementar el Servicio de Atención Médica de Emergencias que actualmente prestan los municipios.

La Empresa prestará (por sí misma o mediante terceros) los servicios de:

-Asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias, incluyendo la asistencia sanitaria en el lugar donde sea requerida y la asistencia sanitaria remota.

-Logística y transporte de usuarios del sistema de salud. Esto incluye traslados pre hospitalarios e inter hospitalarios.

-Logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud patogénicos de establecimientos de salud.

-Manejo de un sistema de información integral que garantice el funcionamiento del Sistema de Emergencias en Salud

Se realizó también un homenaje al diputado provincial José María Fernández, dirigente peronista del partido de San Martín que falleció el pasado fin de semana. Al referirse a él, el diputado Eslaiman indicó: “José Maria era una persona de bien, que hablaba no solo con los compañeros del Partido Justicialista, hablaba con todos. Un hombre que buscaba consensos, una persona honorable.” En su lugar, ocupó una banca en el recinto Ana Luz Balor.

Además, se aprobó la declaración del 14 de marzo como Día de la Endometriosis en la Provincia de Buenos Aires; el proyecto que garantiza el derecho a la salud y el acceso a una atención integral para quienes padecen endometriosis; la declaración de la Fiesta Provincial de la Cerveza al Festival de la cerveza que se realiza en la ciudad de Quilmes y una modificación al Código Procesal Civil y Comercial para garantizar el cumplimento del pago de la cuota alimentaria; entre otros proyectos.

Para cerrar, tomó la palabra el presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, quien se pronunció sobre el tema energético: “Todas las condiciones para que exista la posibilidad de que una planta de gas licuado se instale en la Provincia de Buenos Aires las generamos nosotros. Ustedes siempre estuvieron en contra. Cuando fueron al gobierno, pidieron un préstamo del Fondo y tuvieron la posibilidad de terminar el gasoducto, no lo hicieron, se fugaron la guita del Fondo. Plantearnos a nosotros que no sabemos cómo gestionar lo público, es irresponsable, mentiroso o no conocer la realidad.”

También se expresó respecto a los dichos violentos y discriminatorios del diputado Agustín Romo en el marco del desfile por la conmemoración del Día de la Independencia: “Cada uno de los que estamos acá algo representamos y por eso estamos acá. La sociedad y el pueblo nos escucha. Si nosotros transmitimos discursos de violencia probablemente la sociedad va a creer que está legitimada para llevar adelante discursos violentos”

Al finalizar, expresó: “Nosotros tenemos una mirada estratégica del país, de la provincia y de cada uno de los municipios. Sabemos como gestionar y creemos hacia donde hay que llevar las cosas para que cada vez sean más sectores los que estén incluidos en nuestro país que tiene unas posibilidades enormes. La única diferencia con el gobierno de Milei es qué representamos, a quién queremos representar y qué queremos defender. Ustedes quieren representar a las empresas multinacionales y a nosotros nos interesa representar a las grandes mayorías populares”.