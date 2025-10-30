En el marco de los homenajes a heladerías artesanales históricas de todo el país, AFADHYA entregó una especial distinción a El Piave, una de las más emblemáticas de Zona Sur, destacando su aporte a la cultura heladera argentina y el valor de mantener viva la tradición artesanal que la acompaña desde sus orígenes familiares.

Buenos Aires, octubre 2025.- La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reconoció a la Heladería El Piave, dirigida actualmente por Sandra Bortolot, nieta de los fundadores, en el marco de su 70° aniversario. El homenaje celebró su extensa trayectoria, su compromiso con la calidad y su rol como referente del helado artesanal argentino.

primera Heladería El Piave, nombre inspirado en el río Piave, que atraviesa las Dolomitas, en la región de Zoppè di Cadore, de donde era oriunda la familia. Desde entonces, el trabajo, la dedicación y la pasión por el Helado Artesanal se convirtieron en el sello distintivo de esta empresa familiar. La historia de El Piave comienza en 1949, cuando el matrimonio Bortolot, junto con sus cuatro hijos, emigraron desde Italia a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Ya en su tierra natal eran heladeros, oficio que continuaron y transmitieron a las siguientes generaciones. Tras su estadía en Mar del Plata, viajaron hacia Buenos Aires y, al llegar a Wilde, encontraron el lugar donde echar raíces. Allí, en 1955, abrieron laprimera Heladería El Piave, nombre inspirado en el río Piave, que atraviesa las Dolomitas, en la región de Zoppè di Cadore, de donde era oriunda la familia. Desde entonces, el trabajo, la dedicación y la pasión por el Helado Artesanal se convirtieron en el sello distintivo de esta empresa familiar.

El evento de conmemoración contó con la presencia de Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, y miembros de la comisión directiva de la asociación.

“El Piave es una historia de familia, esfuerzo y amor por un oficio. Es un ejemplo de cómo la tradición heladera italiana echó raíces en la Argentina y se transformó en parte de nuestra identidad cultural. Reconocer a El Piave es homenajear a todas las familias que, como ellos, mantienen viva la esencia del helado artesanal argentino”, destacó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

“Este reconocimiento nos llena de emoción. Mantener viva una historia que empezó con mis abuelos y que hoy sigue siendo parte de nuestra familia es un orgullo enorme. El Helado Artesanal es más que un trabajo: es pasión, herencia y un puente entre generaciones”, agregó Sandra Bortolot, dueña de la heladería y tercera generación del negocio familiar.

¿Cuáles son las otras heladerías que serán distinguidas en todo el país?