Las elecciones en el Sindicato Obreros y Empleados de la Municipalidad de Quilmes (SOEMQUIL) tendrán nueva fecha, según lo resolvió hoy la Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente de la Secretaría de Trabajo. Todo surgió después que una movida del oficialismo que permitió demorar el escrutinio, incluso con letrados presentes de la oposición para intentar impedirlo.

De esta manera participarán las dos listas originales, la de Ricardo Terrizano, actual titular del gremio, y la opositora Lista 2, encabezada por Sebastiàn Pellegrinelli.

La nieva fecha estará oficializada antes de mediados de la semana próxima.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

La oficialización completa:

Compartiendo en todos sus términos el dictamen agregado mediante IF-2024-36133336-APN-DNAS#MT, a cuyos términos me remito en homenaje a la brevedad, DISPONGO:

1. Dejar sin efecto el Dictamen agregado en IF-2024-35208763-APN-DNAS#MT

2. Ordenar a la JUNTA ELECTORAL del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE QUILMES, que en el plazo perentorio de CINCO (5) días de recibida la notificación pertinente, deberá fijar la fecha de celebración del nuevo acto comicial, con la participación de las dos listas oficializadas, con al menos DIEZ (10) días de antelación a su ocurrencia. La publicación deberá ser efectuada en el diario donde fue publicada la convocatoria a elecciones original. La fecha de celebración de los comicios a fijarse no podrá exceder de 30 días –hábiles administrativos- de notificado la presente. La Junta Electoral tendrá un plazo de diez días para comunicar a esta Autoridad de Aplicación la nueva fecha de celebración de los comicios, adjuntando la constancia de publicación correspondiente.

3. Remitir las actuaciones al DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA, a efectos de que notifique con carácter urgente el presente acto junto con el dictamen agregado en IF-2024-36133336-APN-DNAS#MT : a) A la Junta Electoral del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE QUILMES en el correo electrónico [email protected] (constituido por la citada Junta Electoral en su presentación agregada en IF-2024-25633848-APN-DGD#MT -orden N° 35); b) Al SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE QUILMES vía TAD y en el correo electrónico [email protected] y; c) A las Sras. Silvia Beatriz GONCEBAT y Mabel Cecilia YACANTO, en los correos electrónicos: [email protected] y [email protected], apoderadas de la Lista Azul N°2.

4. Fecho lo anterior, resérvese en el buzón de notificados.