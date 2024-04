En el marco de la "Semana de Malvinas", el Senado realizó una serie de actividades organizadas por la Dirección Gesta de Malvinas. Allí fue reconocido con un Diploma de Honor el Veterano de Guerra Martín Héctor San Miguel, oriundo de Berazategui, por su destacada labor en las Islas.

"Tuve el orgullo de ser uno de los 12 elegidos por actos meritorios en Malvinas. Me entregaron un diploma donde reconocían mi labor, algo muy bueno tanto para mí como para todos los veteranos de guerra", afirmó San Miguel, quien partió para combatir en Malvinas cuando tenía solo 19 años. Lo hizo con el Batallón de Aviación del Ejército en un helicóptero BELL UH1H, formado como mecánico de aviación especializado en helicópteros. Combatió como Suboficial, Cabo Primero.

"Uno de los hechos por los cuales se me destacó fue el del rescate de un piloto nuestro, argentino, el Teniente de Navío José Arca. Fue eyectado y cayó a 400 metros de la costa", declaró. "Junto a mis compañeros del helicóptero, nos dirigimos al lugar donde él se encontraba. Intentamos sacarlo y no podíamos. Así que me saqué el arnés de seguridad y bajé a los esquíes del helicóptero. Esa situación fue peligrosa; si llegaba a caer a esas aguas, tendría solo tres minutos de vida. Lo pude tomar de una mano y lo llevé colgado hacia la costa. Allí lo llevamos al hospital. Actualmente vive y disfruta de sus hijos y nietos".

Asimismo, el excombatiente expresó con emoción: "Para mí, los héroes son todos los que quedaron en Malvinas y en esos mares. Tratamos de que la llama de esa gesta no se olvide. Me siento orgulloso de ser de Berazategui, de tener un intendente (Juan José Mussi) que nos apoya, nos brinda su amistad y hace todo lo necesario por la causa Malvinas. Este reconocimiento es un orgullo tremendo, pero lo que hice es un granito de arena en un desierto lleno de héroes, quienes dieron la vida por nuestra Patria y nuestra bandera. Ojalá se siga reconociendo a todos los veteranos en vida".