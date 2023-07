La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este viernes el barrio Novak, de Quilmes Oeste, donde inauguró 40 cuadras de nuevos pavimentos, que forman parte del proyecto de 64 asfaltos, que se completan con otros 24 en el barrio La Odisea, y se enmarcan dentro del Plan de Asfaltos y Repavimentación de 800 cuadras en el distrito. Además, encabezó la apertura del nuevo Centro Comunitario (CC) Padre Obispo Jorge Novak. Allí anunció el inminente comienzo de la construcción de la nueva escuela secundaria en el lugar.

“El objetivo de nuestro trabajo de todos los días es que los vecinos y las vecinas puedan decir con ganas que estamos mejor. El pavimento, las luces LED, el centro comunitario para el barrio Novak, para la Odisea, para toda esta zona, la ampliación del CIC que todavía está en obra, la posibilidad de tener un cajero automático acá en el barrio, todo esto tiene que ver con recuperar y elevar el piso de dignidad de los vecinos y de las vecinas del oeste”, aseguró Mayra.

La Jefa Comunal sostuvo: “Queremos que los vecinos que nos apoyaron en 2019 vuelvan a confiar en nosotros. Porque la boleta de Unión por la Patria tiene que ver con la construcción de la escuela secundaria tan esperada para el Novak; con dos nuevos polideportivos en el oeste; con un nuevo hospital para Quilmes Oeste; con pavimentar mil nuevas cuadras en los próximos cuatro años. Ese es el proyecto de trabajo que tenemos para Quilmes y por eso les pedimos que nos acompañen con el voto, para seguir trabajando por la felicidad de nuestro pueblo. No volvamos para atrás, siempre para adelante, con mucha fuerza y amor”.

En este sentido, la vecina Celia Benítez dijo: “El asfalto, las luces LED, la plaza, el Centro Comunitario eran cosas muy esperadas, muchas veces nos habían hecho promesas, pero esta vez se cumplió y hay que reconocerlo”. A su vez, la lugareña Andrea Cabezas, indicó: “Nosotros siempre tuvimos visitas de Mayra. Me parece muy bueno porque los vecinos ya no van a pisar el barro. Todo es un adelanto que civiliza más a la gente”. Y Cinthia Villordo indicó: “Es algo muy lindo, ahora nos sentimos realmente personas dignas. Me encantaría que Mayra se quedara 100 años más, porque lo que se hizo con esta gestión no se hizo anteriormente con nada”.

El nuevo Centro Comunitario, que se realizó con financiamiento del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuenta con una superficie de 420m2 y cuenta con cocina de tipo industrial mediante la cual se pueden realizar 150 raciones de comida por turno; depósito de alimentos; sala de máquinas; núcleo sanitario (para hombres, mujeres y personas con discapacidad); comedor y espacios semicubiertos que hacen de galería de acceso y corredor. También brinda apoyo escolar a más de 140 chicos y chicas con un equipo docente que trabaja para fortalecer la trayectoria educativa y también en recreación.

Además se construyó en la zona aledaña una plaza que cuenta con equipamiento urbano, área de juegos para niños, y de esparcimiento. En el barrio, a su vez, se hicieron trabajos de renovación de veredas, forestación e iluminación, con el objetivo de hacer de esta plaza un lugar de conexión y reunión para los vecinos.

En este contexto, Mayra inauguró la obra de construcción de 40 asfaltos que se ejecutó en 150 días corridos y se llevó adelante con el financiamiento del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires consta de la construcción de los pavimentos de hormigón y la reconstrucción del cordón cuneta. Además, la Comuna instaló 150 luminarias LED en el barrio, en el marco también del compromiso de llegar al 100% de LED en todo el distrito.