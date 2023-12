La Legislatura porteña tiene que ser la “casa de los acuerdos”, afirmó Jorge Macri durante el discurso que dio tras jurar como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ceremonia en la que estuvo acompañado por su compañera de fórmula y nueva vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien también juró; su mujer, María Belén Ludueña; y el nuevo gabinete porteño que lo acompañará durante los próximos cuatro años de gestión.

“Por acá pasarán iniciativas muy relevantes para nuestros vecinos. Espero que este sea el escenario de muchos debates constructivos y que la Legislatura sea la ‘casa de los acuerdos’, del diálogo entre las distintas expresiones políticas. No venimos a disputar poder sino a construir puentes que nos permitan llegar a un futuro mejor. No tengo dudas de que cada uno de ustedes tiene muchas ideas valiosas para aportar, y les pido que no dejen de hacerlo. Sus bancas son mucho más que un asiento. Son poderosas herramientas de transformación. Por favor, nunca perdamos eso de vista. No lo hagan por mí. Háganlo por cada porteño que se expresó en las urnas y los eligió para ser sus representantes”, aseguró Macri.

Más allá de las diferencias, pidió: “Así como la Legislatura es la ‘casa de los acuerdos’, tiene que ser también la ‘casa de los encuentros’. Aquí hay expresiones políticas muy diferentes y eso es una riqueza desde donde podemos construir juntos. Seguramente ustedes sienten lo mismo que yo: un enorme compromiso con el bienestar de los vecinos, por sobre cualquier diferencia que podamos tener. Para eso estamos acá, para trabajar en conjunto, para superar los desencuentros y construir una Ciudad que nos permita crecer, desarrollarnos, soñar. La gente está cansada de las peleas entre políticos. Los que tenemos que cansarnos somos nosotros, pero de trabajar para ellos. No soy yo el que cuenta con ustedes sino cada uno de los vecinos de esta maravillosa Ciudad que nos pusieron en este lugar y que desde hoy tenemos el honor de representar”.

La Legislatura porteña renovó la mitad de sus 60 bancas en el marco de una sesión preparatoria en la que ayer juraron los próximos diputados y diputadas para el período 2023-2027, y en la cual también se votaron a las nuevas autoridades del Parlamento porteño. Habrá 30 nuevos diputados, de los cuales 15 serán de Juntos por el Cambio (JxC), 10 de Unión por la Patria (UxP), 4 de La Libertad Avanza (LLA) y 1 del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U).

Macri agradeció, fundamentalmente, el apoyo de los vecinos en las urnas: “Se lo debemos a ellos que, con su voto, nos pusieron en los roles que a partir de hoy nos toca ejercer. Pero representar a los porteños también es defenderlos, y lo vamos a hacer reclamando al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la Ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno Nacional saliente nos quitó de forma unilateral y contraria a la Constitución. Deseo que cada proyecto y cada ley que aquí se trate nos acerque más a la Ciudad donde todos queremos vivir. Una ciudad más abierta, con más libertad, con más inclusión, que abrace la diversidad y el respeto por la diferencia”.

Hizo, además, un pedido especial: “Si bien no tenemos previsto convocar a sesiones extraordinarias, quiero pedirles a los distintos bloques y legisladores que integran este recinto que durante el verano trabajen junto a nosotros sobre algunos temas que considero centrales de cara a lo que viene. Una es la revisión del actual Código Urbanístico, que cambió de forma notable la identidad y el perfil de muchos barrios. Todos los espacios políticos estuvimos de acuerdo en esto a lo largo de la campaña, y espero que eso sea tratado en la primera sesión ordinaria del año próximo”.

En materia de seguridad, dijo que es importante poner sobre la mesa un debate profundo para terminar con la “puerta giratoria” de los delincuentes y seguir combatiendo el delito en la Ciudad: “Es imprescindible cambiar el concepto de reincidencia por el de reiterancia, como también planteé varias veces en el último tiempo”.

“La gente espera de nosotros poder ejercer todas sus libertades. La libertad de manifestar, sin duda, pero también la libertad de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta Ciudad de Buenos Aires”, expresó el flamante jefe de Gobierno y agregó: “De estas garantías he estado hablando con el presidente electo Javier Milei y con Patricia Bullrich, la ministra de seguridad del Gobierno Nacional. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades”.

Para la actividad económica, Macri sostuvo que va a impulsar medidas para acompañar y potenciar a los privados, como la creación de una ventanilla única para habilitación de actividades económicas.

Remarcó, por otra parte, el comienzo de una nueva etapa en la Ciudad: “Tenemos la responsabilidad de defender las transformaciones que ya logramos, pero también estoy convencido de que la gestión no vive de los éxitos del pasado. Entiendo que las soluciones que funcionaron antes quizás ya no dan el mismo resultado. Los tiempos cambian y, a la par, cambiamos nosotros. Surgen nuevas necesidades que nos exigen nuevas respuestas, y tenemos que estar atentos para encontrarlas”.

El flamante Jefe de Gobierno manifestó que hoy la legislatura tratará el diseño del Distrito del Vino y propuso: “Recorramos juntos el camino de las soluciones que le simplifiquen y mejoren la vida de cada porteño. Ese es el desafío que vengo a proponerles. Sé que estamos preparados para afrontarlo, con la firmeza y la experiencia que este momento requiere”.