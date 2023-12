Numerosos vecinos de Ezpeleta piden por el cierre definitivo de una casa de sepelios y viene realizando distintas presentaciones en la Municipalidad de Quilmes para lograr su cometido. Los denunciantes cuentan antes de mostrar su documentación que "si estuviese todo en orden y como marcan las ordenanzas, ya tendría la habilitación correspondiente".

Cabe mencionar que la ordenanza municipal 10395/6 especifica "que no hay permisos especiales ni habilitaciones precarias y que el solicitante deberá tener la habilitación comercial otorgada en acto público por el organismo municipal correspondiente antes de empezar con la actividad comercial". Y sostienen que en Sepelios Casas no ocurre esto.

Este medio se refirió a este reclamo de vecinos en varias oportunidades, incluso desde el comercio buscaron e intentaron callar el reclamo vecinal vía cartas documento.

LA SITUACIÓN HOY Y ESTADO EXPEDIENTE MUNICIPAL DE SEPELIOS CASAS

Para poder presentar la solicitud de habilitación, el primer paso es conseguir la factibilidad y zonificación del local y del rubro, donde se va a desarrollar la actividad (por las normas vigentes es imposible que le dieran la factibilidad y zonificación) ya que como está demostrado en la ordenanza general de servicios fúnebres 161, además de las restricciones de uso de suelo de la zona R3 (salida de barrera, bajo nivel y sobre nivel ) no cumple con ninguna de las normas establecidas.

Con fecha 18/11/2022, el Señor Casas, a cargo del emprendimiento, presentó en el municipio el inicio del expediente Código 4091 Año 2022 Número 12289 Alcance 0

Caratula: 5010509392- servicios fúnebres sala vejatorias -av. Florencio Varela no3850 Quilmes (expediente que no se tendría que haber iniciado ya que no es zona para habilitar este tipo de comercio).

Movimientos del Expediente

Con fecha 23/11/2022 presentó los papeles en habilitaciones, los presentó en la Agencia Fiscalización y Control Comunal , el mismo día (lo que es más que raro ,ya que normalmente tarda de 5 a 7 días), pasó a la Dirección de Habilitaciones Comerciales y Permisos de Feria . Con fecha 12/12/2022 sale de Dirección de Habilitaciones Comerciales y Permisos de Feria y el 19/12/2023 es recepcionado por Subsecretaria de Habilitaciones.

Con fecha 19/12/2022 sale de Subsecretaria de Habilitaciones y es recepcionada el 19/01/2023 por Dirección de Habilitaciones Comerciales y Permisos de Feria.

Con fecha 29/05/2023 pasa de Dirección de Habilitaciones Comerciales y Permisos de Feria y el mismo 29/05/2023 es recepcionado por Subsecretaria de Habilitaciones.

Este fue el último movimiento, lo que demuestra a las claras que el expediente se mueve entre dos oficinas sin tener una resolución definitiva. Después de un año todavía no posee habilitación, cuando si se cumple con lo establecido no tarda mas de 4 meses en que entreguen la habilitación.

"Lo extraño", sostienen. los vecinos, "es que el expediente está siendo movido hace mas de un año por alguien que está protegiendo a Casas, para que su comercio continúe abierto violando todas las normas vigentes, y por supuesto perjudicando a otras empresas de sepelios que tienen todo en regla y pagan sus impuestos como corresponde, empresas que tienen más de 60 años en la zona".

El 10/09/2023 se presentó la denuncia 757762 de los vecinos, quienes hasta el momento, no han tenido respuesta, por lo que, con fecha 14/11/2023 presentaron ante el municipio, un pronto despacho para que le den curso a la denuncia, paso siguiente es presentar un contencioso administrativo.