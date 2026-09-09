El próximo 16 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario de “La Noche de los Lápices”, episodio ocurrido en 1976, cuando diez estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados por su militancia y participación en la defensa de los derechos estudiantiles. Seis de ellos continúan desaparecidos. Uno de los sitios donde fueron alojados fue en el ex Pozo de Quilmes (actual Sitio de Memoria), que formaba parte del denominado Circuito Camps.

En este marco, el sábado 12, con la participación de Pablo Díaz, sobreviviente de aquellos hechos, organizaciones locales realizarán una señalización artística en las calles aledañas al ex Pozo de Quilmes. La caravana, impulsada por el Centro Cultural Gleyzer, el Colectivo Homenaje a la Memoria y Todo Afiche es Político, partirá de Sarmiento y Rivadavia hacia Allison Bell 701. La jornada finalizará con una actividad en el Centro Cultural Gleyzer.