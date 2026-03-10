Tal como lo anunciamos semanas atrás, la edil Estefanía Albasetti es la flamante responsable de la coordinación política de la Libertad Avanza Quilmes. Cargo que supo ocupar su par Daniel Rolón por más de dos años.

Con esta designación, Albasetti fue recompensada luego de ser desplazada de la presidencia del bloque de concejales de LLA. Rol que deberá sostener las fuertes internas puertas adentro del espacio libertario, hecho que quedó al descubierto luego del cierre de listas.

Con esta nueva designación, Albasetti deberá aunar esfuerzos, más allá heridas que la llevaron a romper con sus mentores, el secretario de Culto de la Nación Nahuel Sotelo y el asesor estrella Santiago Caputo, para pasar de la noche a la mañana a transformarse en ultra parejista.

"Con responsabilidad y trabajo voy a cumplir el objetivo que pusiste en mis manos, poniendo por delante siempre el proyecto de política liberal del presidente Javier Milei y de la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei", afirmó Albasetti.

El otro mensaje

Luego de conocerse la designación de Estefanía Albasetti en la coordinación de LLA Quilmes, la red social se transformó en el espacio donde las felicitaciones estuvieron a la orden del día. Pero llamó la atención el mensaje de una cuenta en especial: Peluca Libertario. Mensaje en el que dejó expuesto el buen manejo del photoshop que acompañaba la imagen el mensaje “asi queda mejor”. La picardía o la devolución de algún rencor. https://x.com/i/status/2031146104432087416