La concejal quilmeña Estefanía Albasetti piensa en el 2027.

Un folleto de campaña aparecido en las últimas horas posiciona a la edil libertaria con sus propuestas y el eslogan “Poner Quilmes en Orden”. “Estefanía Albasetti 2027”.

Este medio consultó a Roberto Carrigall, quien maneja la prensa de la edil Albasetti, explicó que es un folleto de “campaña”, y dejó en claro que es el albasettismo el que lo utilizará.

Después de las vacaciones, comienzan a calentarse los motores. Y principalmente en un espacio que viene teniendo mucho ruido.