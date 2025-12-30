La Municipalidad de Berazategui, a través de su Agencia de Tierras y Hábitat, detectó que varias personas han sido víctimas de estafas con la adquisición de terrenos en la localidad de El Pato. Además de las serias irregularidades en la documentación -lo que impide el acceso a los servicios básicos, como luz, agua y gas-, se trata de una zona rural donde no se puede construir. Por tal motivo, se solicita a la comunidad verificar el estado dominial y la situación administrativa del lote antes de concretar cualquier operación de compra.

Al respecto, el arquitecto Ángel Pinto, jefe del Área de Catastro Técnico municipal, indicó: “Se han detectado movimientos irregulares en la venta de lotes en El Pato, una zona rural donde no se puede construir. Entonces, hay mucha gente que cae en estafas. En consecuencia, cuando se acercan al Municipio a solicitar documentación, se dan cuenta de que no lo pueden hacer porque cuentan con una cesión de derechos o un boleto que no está certificado”.

Asimismo, Pinto explicó: “En la zona rural tenemos una unidad mínima de subdivisión que son cuatro hectáreas. Entonces, sobre otras subdivisiones o parcelas no hay normativa vigente. Desde la Agencia de Tierras y Hábitat le recordamos a los vecinos -especialmente a los de El Pato y a quienes quieran comprar en la zona rural- que pueden acercarse al Municipio o a las Oficinas de Control Inmobiliario Municipal, donde los vamos a asesorar”.

El Área de Catastro Técnico de la Municipalidad de Berazategui brinda atención de lunes a viernes de 8.00 a 14.00. Asimismo, la Oficina de Control Inmobiliario cuenta con tres sedes:

- Berazategui Centro (Calle 148 e/ 13 y Av. 14): de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

- El Pato (Calle 519 e/ 529 y 618): los martes de 9.00 a 13.00.

- Juan María Gutiérrez (Calle 417 y Camino Real): los jueves de 9.00 a 13.00.